拒绝遗忘求真相 英加14城办活动念香港「7.21」元朗袭击事件三周年

香港/7-21元朗袭击事件三周年

被视为2019年反对修订逃犯条例运动转折点的元朗「7.21」袭击事件，今天踏入三周年，但真相仍被掩埋，当天冲入元朗港铁站内施袭的二百多名「白衣人」，至今只有十人被捕，当中七人被判刑；而包括被打伤的前立法会议员林卓廷在内的「非白衣人」，则因被指参与暴动而合共有七人正排期聆讯。在香港无法集会的情况下，英国和加拿大合共至少有14个城市举办不同的悼念活动，呼吁民众不要忘记。

广告 继续浏览后续

苏格兰鸭巴甸(Aberdeen)于当地时间20日设街站，由前香港葵青区议员郭子健创立的「苏格兰香港人」在其脸书表示，随着炎热气温略降，不少路人愿意与摆站的义工沟通，了解「7.21事件」，有当地大学生反映，中国留学生以为反修例运动是分裂中国，而「7.21事件」正好说明，运动中更多的是人们对政府、警察处理手法的不满；他相信，如果没有该事件，运动不会变得更激进。

2022年7月21日，鸭巴甸的7.21纪念活动扣连中国近日发生的断贷伤人事件(见红圈)。(「苏格兰香港人」脸书图片) © 「苏格兰香港人」脸书图片

综合脸书消息，在当地时间的今(21日)天，两国共有七个城市举办集会、默站、纪录片放映会、研讨会等活动，以表示对「暴政」的抗议和要求寻求事件真相，分别是英国的伦敦、曼彻斯特、利物浦、侨福(Guildford)及格拉斯哥；以及加拿大的多伦多和温哥华。部分团体在举办「7.21事件」三周年活动时，更扣连中国时事以吸引更多人的注意力，例如苏格兰的街站以「昨日香港 今日河南」作为主题，而曼彻斯特则以「反专制集会」为名。

有关纪念活动在上周末已经关始，而部分城市则在本周六举行，例如英国的碧仙桃(Bristol)和爱丁堡，以及加拿大的温哥华和万锦市便把纪念氛围延长至23日。当中，温哥华更是两个日子均有举办活动。

警方调查九个月未有进展称尚在进行

「7.21事件」发生在2019年7月21日晚上，当港岛区的游行完结后，市民各自散去或回家，其后，在元朗港铁站，有大批「白衣人」持藤条和棍棒无差别袭击返回新界的车上乘客和直播事件的记者，导致包括时任立法会议员、记者、孕妇在内的至少45人受伤，1人危殆。

施袭期间，有市民拍摄到有两名警察目睹「白衣人」袭击市民时，掉头离开；有市民到附近的警署报案时，警署更「落闸」禁止进入；而市民报警39分钟后，才有警员到场，被市民戏称为「无警时分」、「7.21唔见人」；当记者追访时发现有一批手持武器的白衣人聚集时，到场搜捕的警员却表示不见有人持有武器，并放任白衣人离去。

凡此种种，均令市民质疑事件有「乡黑警」勾结，但警方否认；而负责审核针对警方投诉结果的监警会更在报告中形容，「721」为「白衣人与黑衣人的冲突」。

不过，根据监警会委托香港中文大学传播与民意调查中心所作的民意调查，显示随着反修例示威发展，近七成受访者对香港警方的评价转差，当中八成是拜「721事件」所赐；不同政治立场的受访者中，均有七成以上认为「721事件」导致他们对警方的印象变差，故事件被视为香港警民关系的分水岭和反修例运动的转折点。

事件发生至今三年，警方共拘捕66人，包括51名「白衣人」及15名「非白衣人」。当中10名「白衣人」被告遭控暴动、串谋有意图而伤人罪，当中7人罪名成立，分别判入狱三年半至七年，有关被告不少有黑社会背景。至于「非白衣人」，有7人被控暴动罪，当中包括当晚被白衣人施袭受伤、获警方致谢举报的民主党前立法会议员林卓廷。他们否认控罪，案件排期至明年3月27日开审，预计审讯需时25日。

上述数字与媒体报道形成巨大落差。在总编辑被捕后关闭的网媒《立场新闻》，曾在事件两周年时报道，在翻看60段、总时长约14小时的事发片段及图片后，发现至少343名白衣人中，有235人涉嫌施袭或持械；至少130名白衣人有袭击行为，包括挥棍、殴打和掷物，有11人涉嫌指骂市民，包括事发翌日凌晨被警方扣捕或抄资料者。

警方的拘捕人数自去年9月底之后没有新进展，但警方向传媒表示，调查仍在进行中。