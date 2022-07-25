台湾居民防空演习 应对中国导弹袭击

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台湾台北万安空袭演习中，人们在台湾士兵的引导下前往地下室避难所2022年7月25日星期一。

台湾周一进行了一次应对“空袭”的防空演习，因为不再排除中国袭击的情况。台北市长表示，必须“做好准备”，“依据实况演练”。

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据路透社台北消息说，包括首都台北在内的台湾几个地区的居民7月25日都接到呆在家里的指令。

当地时间下午1点30分，警报响起，进行街头疏散演习，导致台湾北部一些地方被关闭30分钟。

通过短信发出的"导弹袭击警报"要求居民立即寻找安全的地方躲避。

据台湾央广消息，台北市长柯文哲在监督了名为"万安"的演习之后表示，近年来，共机频繁扰台、2月又爆发俄乌战争，因此必須居安思危、做好准备，“依据实况演练”；新北市長侯友宜也指出，有必要落实全民国防观念，面对演习也应全力以赴，将“保家卫国当成非常重要的一件事”。

路透社说，中国称台湾是其省份之一，不排除使用武力来维护其主权，并加强了在该岛周围的军事演习。

美国和日本担心，俄罗斯对乌克兰的入侵可能会导致北京实施侵略台湾的行动。

中国外交部发言人周一表示，中国已就美国众议院议长南希-佩洛西可能访问台湾一事向美国政府发出警告。

赵立坚在新闻发布会上说，如果访问成行，中方将采取"强有力"的措施。