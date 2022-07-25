台湾新北市防空设施可庇护上千万人

台湾/防空

台湾的防空庇护设施数量庞大，容量惊人：仅新北市就有超过1.5万个避难处所，可容纳全台一半人口。

广告 继续浏览后续

台湾今天7月25日举行“万安”45号防空演习。据中央社报道，新北市今天的演习设想板桥车站遭空袭进行消防及救灾演练。

新北市长侯友宜在防空演练结束后接受媒体联访表示，新北市人口众多，面积辽阔，希望藉由“万安”演习全民防空演练，达到全民参与、全民国防的目标。

他透露，新北市建档防空避难处所1万598处，可容纳1645万多人，供需比例已达全市人口数的4.14倍。他说，今天演练是希望让民众事前有充分认知与准备、事中即时疏散避难、及事后救灾救援。

据路透社台北消息，因不再排除中国袭击的情况，台湾多地居民7月25日周一进行了一次应对“空袭”的演习，包括首都台北在内的几个地区的居民接到了短信警告"导弹袭击"，被要求立即去往安全地方躲避。

据中央社的报道，下午1点30分防空警报响起后，军警即行管制，平时车水马龙的新板特区，街头人车净空。

警察和消防在板桥车站进行遭空袭后消防灭火及救难作为，包括伤患包扎及机电设施抢修等，演练过程順利，车站内的旅客也依警消指揮避难。演习于2点结束。

路透社说，中国声称台湾是其省份之一，不排除使用武力来维护其主权，并加强了在该岛国周围的军事演习力度。

美国和日本担心，俄罗斯对乌克兰的入侵可能会导致北京将侵略台湾的想法付诸行动。