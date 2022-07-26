台湾立法院长游锡堃率团抵法与侨界餐叙 期待拓展国会外交

台湾/法国

台湾立法院长游锡堃（右）率团抵法，7月25日在代表处与侨胞餐叙，身旁一同前来的4位立委从右至左依次为：孔文吉、张其禄、黄世杰、万美玲。

继访问捷克、立陶宛后，台湾立法院长游锡堃率团抵法拓展国会外交，周一晚间7月25日先与大巴黎区的侨界代表们餐叙。游院长在致辞时首先表示，这是他第三次来到法国，殷切盼望借由此行拓展国会外交，持续深化台法之间的合作。

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继捷克、立陶宛行程后，台湾立法院长游锡堃率领跨党派党团（国民党5届资深立委孔文吉，与三位新科立委：民众党张其禄、民进党黄世杰以及国民党万美玲）一行人抵法，继续推动国会外交。与此同时，面对北京从捷克、立陶宛一路以来的抗议，游锡堃院长幽默地指出，“怕我在国际上不出名吧！”

台湾设于巴黎的代表处花园举行的侨界餐会上，谈到此行最期待之事，游锡堃院长对记者表示：就是深化台法之间的邦谊，希望台湾跟法国有更多的合作，原因是法国在全球譬如说是联合国五大常任理事国之一，然后在文化、艺术、科技、教育、军事、国防、产业各方面的表现都非常杰出，台湾跟法国合作的话，可以获得很多法国这些方面的成就，可以参考，可以发展我们的文化、观光产业等。那台湾，大家也知道台湾的半导体也是被全球所称赞，有人讲说，台积电就是台湾的护国神山，这个部分，两年前，美国就已经希望台积电到美国去设厂，在亚利桑那州，然后，去年日本也很积极希望台积电去那里设厂。这次来到欧洲，在捷克和立陶宛时也都提到了半导体的部分，如果说，法国有这方面的需求的话，当然可以来合作。所以觉得台法之间还有很大的合作空间。这次来，能够借着这个机会，借着国会外交，让法国国会友台小组或一些议员们，他们更加了解，做一个媒合，就是说让他们更多的交流，希望带来更多的合作。

台湾立法院长游锡堃率团访法新闻采访节录音频 夏榕

在参会上，孔文吉，张其禄、万美玲和黄世杰四位立法委员，也纷纷对大巴黎侨界代表们致意，感谢他们披荆斩棘，替台法间的合作道路奠定基石。

在巴黎同侨界餐叙前，游院长与四位立委造访台湾在南法普罗旺斯的新设办事处，并同普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区（Provence-Alpes-Côte d’Azur）官员谈论文化、旅游等产业合作的可能性。今明两天将参访法国国会，与法国友台小组及之前到访台湾的议员们，再度聚首。

尽管全球新冠疫情仍未结束，台法双边的国会交流却不受阻隔，尤其在驻法代表吴志中的努力积极推动下，近10个月来，法国国民议会加上参议院已经有三个代表团访台，随后，作为华语世界中真正由民选产生的台湾议员也陆续受邀回访法国。