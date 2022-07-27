投诉法官全不成立 有法官误用司法权力致教师还柙精神病中心仍毋须受罚

香港/政治

法庭对2019年反对修订逃犯条例运动案件的裁决引起外界对香港司法独立的质疑，裁判官吴重仪在裁定一名时任教师袭警罪名成立候判期间撤消其保释，并将他还柙精神病治疗中心以等候索取精神科报告的案件亦曾触发质疑，吴官其后被投诉偏帮警察及对被告存有偏见。处理投诉的专责法官小组表明，极不认同吴官的做法，且认为她受其「固有但错误的看法所误导」，但又裁定偏袒警方的投诉不成立，成为小组已处理的18宗投诉均不成立的其中一宗。

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与吴重仪投诉裁决于昨(26日)天一并公布的，是针对另外两名裁判官郑纪航和香淑娴的投诉调查结果，后两者的投诉同样不成立。三案均与2019年反对修订逃犯条例运动期间的活动或集会有关，而司法机构网页上显示收到的20宗投诉中，大部分均与反修例案件有关。而在已公布的18宗调查结果中，没有一宗成立，包括涉及四宗投诉的裁判官郑纪航。

不过，吴重仪的投诉虽不成立，却是众多司法机构公开响应的投诉中，惟一被批犯下严重错误、须接受「严辞提醒」的法官。有关意见已按去年8月起生效的新机制处理，即专责法官小组的调查结果经投诉法官行为咨询委员会审议及给予意见后，交终审法院首席法官张举能作出最后决定。

吴重仪裁判官被投诉的案件，指时任小学教师兼沙滩排球港队代表杨博文于2019年11月11日「三罢」(罢工、罢课、罢市)时，在新界北一个回旋处慢驶时被警方截停调查，杨当时脚踢一名警长腹部，2020年中被吴官裁定袭警罪成。吴官作出裁决时怀疑杨博文心智和人格有潜在障碍，才会表现失智，以为警员会丢他落桥，又质疑他是否仍然适合教书，其后即下令索取被告精神科报告及还柙小榄精神病治疗中心。一星期后获保释，其后被判监9星期，杨以包括法官对他有严重偏见为由在内而提出上诉，但被高等法院以理由不足而驳回，须实时服刑。

被告称报告结论矛盾 前议员指报告轻放吴官

而投诉吴重仪的内容有三项，对于投诉人指，吴官面对警员供词前后矛盾时，竟认为这是警员没有「夹口供」所致，故接纳警方供词，是偏帮警方；专责法官小组调查后指出，吴官并非按控方证人之间证供的矛盾作为信纳基础，认为「偏袒警员」的投诉欠客观事实基础。另外，投诉人指法官「基于严重偏见而拒绝接纳被告的证供」，案件上诉至高院时已不接纳此理据，故投诉亦不成立。至于第三项投诉，小组根据当日聆讯录音纪录，认为吴官下令被告脱下口罩，措辞平和，没有喝令。

不过，小组对于吴官撤销被告保释及索取精神科报告以致被告须还柙精神病中心的做法表示「极不认同」，因为被告从没表示自己在干犯有关罪行时精神状况有问题，亦没有以此作为求情理由；而以被告想法荒唐来怀疑其精神状况，亦缺乏客观事实基础。而吴官事后亦承认，准许被告继续保释是比较理想的做法。

小组认为，裁判官受其「固有但错误的看法」误导，而以被告想法荒唐而怀疑其精神状况，并作出命令，「显然是错误行使司法权力」，对被告构成沉重压力。虽然没有足够基础判定吴官是故意为之或恶意行事，但有关「严重错误的决定」，未能合乎她在履行判刑职能时应有的要求。

终审法院首席法官张举能同意小组及咨询委员会建议，认为吴官犯下严重错误，总裁判官应「严辞提醒」她就处理本案的手法作出反省，避免日后再犯类似性质的错误。

因判刑失去教席的杨博文透过社交平台响应指，法官团队既然认为吴官判他还押小榄精神病院是严重错误决定，但又裁定裁判官对他有偏见的投诉不成立，似乎有矛盾，令人难以理解。

另外，有协助囚犯的前社会福利界立法会议员邵家臻今早在电台节目表示，裁判官的前程可能会因报告而受影响，但其错误对被告造成不能弥补的创伤，然而，专责小组却未有对裁判官下达惩处，予人「高高举起，轻轻放下」之感。他又说，估计杨博文提出申请民事索偿的机会不大，因为涉及的讼费可能数以百万计。