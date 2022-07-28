台湾第二战区模拟快速歼灭滩头敌军

台湾军演

台湾军方“汉光演习”今天7月28日第4天，实兵操演移师台东知本海边，模拟在滩头快速歼灭敌人。

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据中央社报道，今天28日上午10时，台湾第二作战区陆军驻守台东的镇东部队作战指挥中心接获敌军从知本海滩登陆的消息，指挥官立即下达反击命令，附近的7辆M60A战车，及12辆CM21装甲车，立即集结进入战斗位置，以迅雷不及掩耳的速度将假想敌歼灭滩头，阻断敌军登陆台东，完成任务，结束操演。

第二作战区表示，国军「汉光38号演习」实兵操演迈入第4天，因应近期中共在东部海域和空域，以海军、空军及无人机日益频繁侵扰，台湾陆军第二作战区于花莲“北埔海滩”及台东”知本海滩“等地区执行反击作战演练。...在这次操演过程中，官兵不畏烈日，充分展现了高昂战志及团结合作的精神，显示了“誓死完成任务”与“捍卫家园的决心”。

这次演练依据当前敌情及敌可能的行动，秉持「处处皆战场，时时做训练」的指导，透过「实战化」训练排定部队至战术位置、机动及打击路线实施演练，借这次汉光演习，验收各部队在营外执行作战计画演练成效。

今日演练想定首先模拟实际作战场景，由空中兵力及作战区炮兵部队对近岸来犯敌军船团实施火力制压，演练部队于接获反击命令，即由机步部队CM21装甲人员运输车及配合炮兵火力发起反击。

另考量敌可能行动，作战区于发起反击同时编组兵力，演练敌军对花莲地区基地进行反突击作战。