港随美加息至2.75厘 财政司长指香港经济足抵冲击 金管局料港元拆息会追上

香港/金融

因应美国加息0.75厘，香港金融管理局宣布，实时将基本利率同步上调至2.75厘。该局总裁余伟文表示，美国继续加息似乎是政策取向，资金流走速度或会加快，但香港银行体系结余回落至一定水平，港元拆息会逐步追上，香港金融体系可承受冲击。财政司长陈茂波亦强调，香港银行经营相对稳健，美国加息对银行体系造成冲击的风险十分低。

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金管局自5月中以来，已经因为港汇走弱，触及港元与美元挂钩的联系汇率弱方保证水平，须要23次入市「沽美元、接港元」，累计承接1730亿港元，令银行体系结余由5月的3380亿港元，缩减51%至目前的1652.5亿，创两年来新低，国际对冲基金经理巴斯（Kyle Bass）更扬言，金管局最快8月底前耗尽联系汇率护盘储备。有关言论在港引起不同反应。

余伟文今(28日)早会见传媒时间接否认对冲基金的说法，他指出，美国未来加息步伐和幅度难料，但按照美国联邦储备局位图显示，美息年底将升到3.25至3.5厘左右，显见美国继续加息似乎是政策取向。他续称，如果美息加幅大，港美息差可能进一步扩阔，令市场套息交易诱因增加，资金流走速度或会加快，但香港银行上半年总存款微升逾1%，即使7月轻微回落，总存款仍保持平稳，未见大量资金外流。

他又说，当银行体系结余回落至一定水平，港元拆息会逐步追上，令港元稳定在7.75至7.85区间，这是联汇制度下预期之内，公众毋须担心，有关情况在2015至2018年的上次美国加息周期出现，市场对这种运作已有充足理解和经验。翻查公开资料，2015至2018年的加息周期，最低时，银行体系结余跌至大约700亿港元。

陈茂波：香港全年GDP会下调幅度8月中公布

财政司长陈茂波早上亦就美国加息会见传媒，指香港利率在联汇制度下会趋升，但本地银行体系流动性十分稳健，流动性充足率和资本充足率都高于国际要求。截至5月底，坏帐拨备率只有约0.98%的低水平，认为香港银行经营相对稳健，美国加息对银行体系造成冲击的风险十分低。

他又说，金融状况趋紧，资产价格波动会影响本地消费及投资信心，但香港经常帐录得盈余，财政储备丰厚，有能力应对外来冲击，亦能处理大量资金进出，并无出现混乱。

不过，陈茂波承认，美国连续两个月加息0.75厘，令外围环境持续恶化，加上欧洲多国央行面对高通胀时收紧货币政策，拖累香港出口表现，影响本地消费情绪及投资信心。然而，若疫情持续平稳，下半年的经济表现会较上半年佳，只是全年计算，经济增长无可避免地要略为向下调整，8月中会适时公布。

港府年初时预测今年全年经济增长为2%至3.5%，其后于5月中把2022年GDP预期下调至1%至2%。

另外，上述两名财金要员均呼吁港人小心加息对楼市的影响，当中，余伟文提醒市民，一定要对银行拆息上升有所准备，而银行亦会适时上调息率，市民在作出置业、按揭或其他借贷决定时，必须小心评估及管理风险。不过，陈茂波认为，美国加息虽会影响楼市，但现时市场没有出现供过于求，新造按揭平均成数只有五成左右，每月供款占收入37%，供楼人士持货能力高，相信不会重现03年沙士期间负资产数目超过10万宗的情况。