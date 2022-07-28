游锡堃法国行一步一脚印 国会外交渐进式突破 台湾从乌战中知道人助自助

台湾/法国

应法国参议院正式邀请回访的台湾立法院长游锡堃及朝野立委孔文吉，万美玲、张其禄、黄世杰一行人，今天顺利结束4天的参访行程，返回台湾。离开巴黎前，游院长在受访表示，驻法代表吴志中告知他，这一次的法国行是有突破！

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游院长表示，无论是从代表处同仁那边，还是从法国参议院精心安排的行程，他都亲身感受到，尽管有来自中国方面的压力，台法之间这种国会交流渐进深化中，他对记者说：有进步就好啦！同时，他感谢跨党派委员一同前来，因为法国是民主多元的国家，法国参议员也认为能够听到台湾不同政党的意见，难能可贵。

周三，接受法广专访前，游锡堃院长一行人参观了参议院的卢森堡宫、旧图书馆与新图书馆，以及参议院的议场。

游院长随后在其脸书发文说：“参议院图书馆的丰富馆藏跟保存古迹的方式，令我印象深刻之外，卢森堡宫的绚丽缤纷堪比凡尔赛皇宫，访团成员与我都对于法国代表人民的国会，能够在这样庄严的建筑里发声，感到相当钦佩！我们也非常荣幸能够在旧图书馆与法国参议院副议长李察会晤，也亲临通过许多友台决议案的参议院议场！”

“参议院友台小组现有35位成员，今天午宴有16位出席，其中更有6位议员曾到访过台湾。午宴交流相当热烈，台法双方议员也对文化、经贸、两岸、乌俄战争等议题进行意见交换，让彼此更了解想法。再次感谢法国参议院的用心款待，期待未来两国国会间更加深化多元。” 踏实做事昵称“水牛伯”的游锡堃院长相当感性地写下法国行的结语。

受访时，游锡堃院长回应提问称，在同16位法国参议员餐叙交流时，他们非常关注多次提及台海局势，特别又是在乌克兰战争爆发后。有关情况，他说，乌俄战争从2月24号到现在5个月，那台湾受到的影响，就是说有人讲说“今日乌克兰，就明天台湾了“，台湾人看乌克兰，就是自己要帮助自己，要够强，人家才会来帮助你！可以这样讲，一方面大家都很支持乌克兰，无论心理上或物资上，大家能够捐的就捐，支持乌克兰；另外就是说，从乌克兰知道“自助人助”要加强防卫意识！第三点，大概整个印太地区难免都受到影响蛮多，包括日本美国都觉得说，印太有危险，就是这边有战争的风险，大家都加强戒备，像安倍有讲（2021年12月）台湾有事，就是日本有事，日本有事，就是美日同盟有事。那美国也对台海的这个中国霸凌台湾，这个他们更加重视，所以，他们的军舰、航空母舰都曾经在南海、巴士海峡这里巡演。

游院长对记者续指，我想，乌俄战争对台湾的影响蛮大的，现在大家应该会比较知道，包括台湾的战略战术都会有影响，譬如说，过去原来就有“豪猪计划”，现在觉得“豪猪计划”不重要，就是要做防卫，就是“刺猬计划”！

台湾立法院长游锡堃2022年2月27日访谈节录音频 夏榕

感谢台湾立法院长游锡堃接受法广专访。