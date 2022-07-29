佩洛西来不来台 关键句都是“唯有台湾人民能够决定台湾的未来！”

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针对最近引起众声喧哗的美国众议院议长佩洛西访台与否的事件，周四结束法国参访行程的台湾立法院长游锡堃，在启程返回台湾前，他回应记者提问时首先指出，佩洛西原本计划4月访台，因为确诊取消行程延后至今。现在，美中之间许多问题悬而未决，美国军方又评估此刻并非最佳时机，中共也即将召开二十大，种种因素变得很敏感。但，倘若有朋自远方来，应该也要尽地主之谊！

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游锡堃院长受访时强调，自己希望台海和平，也不希望有战争。对这个问题，他其实比较不适合发表意见，免得让人误会“幸灾乐祸”。

接着，游院长对记者表示：但是，我是觉得说，台湾是一个主权独立的国家，这一点大家要有这个认同，所以既然是主权独立的国家，任何一个国家、友邦，他要来，来，我们应该要尽地主之谊嘛！那这个没有什么不对呀！就是说，友邦他要来，那来，这个有关于政治判断，应该是由对方自己判断。因为我们是主权国家，对于在那边说动不动要派飞机伴飞啦，甚至要设置禁航区，怎么样，我觉得这个都好像对台湾来讲，就是说好像都不尊重我们是主权独立的国家！你看，我记得前几天欧洲议会副议长（音频中说成欧盟副主席）毕尔，她到台湾，她讲一句话，她呼吁中国停止恫吓；后面又讲说，唯有台湾人民能够决定台湾的未来！

游锡堃院长接着用台语补充说：“就是这句话呀，我觉得，对佩洛西，她要来不要来，应该也就是这句话呀！

访谈终了之际，游院长感叹道，台湾的国际空间是慢慢地放出来了，但是世界上民主国家的版图却渐渐地在缩小啊！你看，阿富汗，变成塔利班的了；缅甸，诺贝尔和平奖得主昂山素季下台了；还有香港……

另据美国国家广播公司新闻网引述消息人士称，佩洛西29日起率团访问亚洲，预定访问日本、韩国、马来西亚、新加坡，但外界最关注的台湾行程目前列“暂定”。