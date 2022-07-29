英国欢迎联合国专家促港府废除国安法 中国坚决反对 更斥欧盟表态

英国/国安法/中国

除欧盟之外，英国驻日内瓦联合国代表文利(Simon Manley)亦热烈欢迎联合国人权事务委员会建议废除《港区国安法》；相反，制订该法例的中国，其外交部和负责港澳事务的部门则先后发表声明，对报告表示强烈不满和反对，指委员会基于偏见而听信不实信息，妄作评论。中国驻欧盟代表团更批评欧盟粗暴干涉香港事务和中国内政，表示坚决反对。

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中欧阵营继续就联合国人权事务委员会就香港人权状况的审议报告进行咪高峰外交，英国驻日内瓦世界贸易组织和联合国代表文利在社交平台推特发帖，热烈欢迎包括敦促港府废除国安法的委员会审议报告，他续称，这份独立报告确证了英国长久以来担心香港的反对派被噤声、异见者受刑罚、公民社会消失的忧虑。

中国方面则强烈反对委员会报告，外交部发言人赵立坚昨(28 日)在例行记者会上重申，「一国两制」的成功有目共睹，指委员会的审议过程本应可让国际社会更好了解这一成就，但遗憾个别委员「出于意识形态偏见，......听信部分不实信息和歪曲报道」，以致在审议的结论性意见中对「一国两制」和香港人权状况妄作评论，认为有失公正、客观。他重申，国安法实施以来，香港经济社会发展重回正轨，民众的权利和自由在「更安全的环境中得到更充分保障。」

其后，「两办」(中央政府驻港联络办公室和国务院港澳事务办公室)亦分别对委员会报告表示强烈不满及坚决反对。港澳办发言人说，报告中许多评论偏颇失实，指事实证明香港国安法惩治的，是「极少数人严重危害国家安全的违法行为」，保障的是社会繁荣稳定及绝大多数人的权利和自由。中联办发言人就敦促有关国际机构，摒弃傲慢与偏见，正视国安法维护社会安定和保障人权的事实，并作出公正判断。

香港人权中心：国际社会应推动港府废国安法

此外，对欧盟支持委员会要求香港废除国安法，中国驻欧盟使团发言人昨晚在其官网发表声明，表示坚决反对和强烈不满，认为欧盟表态「粗暴干涉香港事务和中国内政」，敦促欧方摒弃双重标准，停止插手中港事务。

不过，由身处海外港人组成的香港人权信息中心则形容，联合国人权事务委员会就港府实施《公民权利及政治权利国际公约》提出的关注及建议，「客观及明确地反映香港的人权状况恶化」，而委员会罕有地提出废除国安法及煽动罪，以及停止检控及立即释放相关被告人，反映委员会「相当忧虑」香港的人权及自由被镇压的情况，促请国际社会尽力推动港府采纳委员会的观察及建议。

中心又指出，港府参与联合国人权公约的审议机制，但却全盘否定委员会的审议结论，这反映港府拒绝履行《公约》的责任，以及不尊重联合国的人权机制及职能，违反了国际人权法。中心对港府的反应表示强烈不满及失望，更忧虑此等态度可能令关注香港人权状况者担心遭受中港政府的报复。

面对港府不断重复叫委员会相信国安法有充足的人权保障和选举制度是优化，中心发言人表示，委员会看到的，却是港府将法律武器化，以警察和法律打压民主和人权自由的 工具，「香港政府所谓的『说好香港故事』，在事实面前只会变成自说自话、自我催眠。」