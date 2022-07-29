MIRROR 演唱会发生罕见严重意外 悬空巨屏疑纲索断裂坠下伤二人

香港/社会

香港人气男团 MIRROR 演唱会昨晚发生罕见意外，一块吊在舞台上方的大型电子屏幕，疑因连接的其中一条钢索断裂，在演唱会后期突然脱落坠下，砸中两名舞蹈员，其中一人情况至今仍然严重，另有三名观众疑因受惊不适，甚至晕倒，同须送院处理。有歌迷直言，目睹意外令他们留下心理阴影，离开现场时「脚软」和脑中空白一片。意外发生后，演唱会实时腰斩，余下八场演唱会亦全部取消。

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港府高度关注事件，声言要彻查，文化体育及旅游局局长杨润雄今(29 日)早到现场的红磡香港体育馆视察，他中午时向传媒表示，会成立包括康乐及文化事务署助理署长在内的工作小组调查，预料需时数星期，其间，康文署会了解租赁辖下场馆的表演会否有悬空装置及其安全程度。一同会见传媒的劳工及福利局局长孙玉菡透露，昨晚已开始搜证，并发出停工通知书，暂停悬空工作。

发生意外的是 MIRROR 演唱会的第四场，综合网上视频和今早致电电台的观众描述，昨晚十时半过后，MIRROR 成员吕爵安（Edan）和卢瀚霆（Anson Lo）与多名舞蹈员在跳唱表演时，吊在舞台上方的六块巨型屏幕中的一块疑因钢缆「甩咗」，先是出现倾斜，一秒之内便突然直坠而下，据了解有 500 千克的屏幕先击中舞蹈员李启言（阿 Mo）头部，而屏幕边缘像「铡刀」一样压在他身上，另一名舞蹈员张梓峯见状欲上前帮助时，被向侧倒下的屏幕压住，其他舞蹈员面露惊恐之色，部分人上前欲抬起屏幕，但不成功，包括两名 MIRROR 成员，但他们未上前已被工作人员拉走，而现场观众则吓得尖叫。随后见到有消防员和救护人员上台救人。

演唱会 4 日 3 意外 港府罕见叫停

当台上人员五分钟内被救走及散去后，MIRROR 经理人黄慧君（花姐）上台向观众鞠躬道歉，宣有演唱会腰斩，呼吁观众有秩序地离场，又表示会处理门票问题及安全处理伤员。不过，部分观众并不卖帐，高叫「我不会原谅你」；「你仲讲，日日都系咁(指发生意外)」。

歌迷的怨言是因为这已是演唱会第三次意外。第一次发生在演唱会前夕，一名舞蹈员彩排时因踏中台板受伤；翌日的首场演唱会，舞台吊桥多次出现不稳情况，以致成员表演时险象环生，大会在第二场时取消吊桥环节，改在台上行走；但同场有成员陈瑞辉(Frankie)在讲 Talk 环节中不小心失脚，从一米高舞台跌下擦伤手部。事后有歌迷俱乐部发声，要求大会不要搞危险动作，他们只想听歌。

目睹意外的「电视节目导赏员」游大东事后表示，「睇 show」多年，从未见过舞台上的大型显示屏会掉下来，简直匪夷所思。而「镜粉」简小姐在电台节目中指出，一般演唱会的悬空屏幕只会上下升降，但 MIRROR 演唱会的屏幕则会转动。她自言昨晚事后简直不能言语，惊吓至没有感觉，离开现场时仍是脚软。另有歌迷表示，见到有其他观众在红馆外抱头哭泣。

主办单位大国文化及 MakerVille 表示，对意外深感抱歉，非常关心两名伤者情况，会提供所需协助及彻查事故原因。他们表示，李启言情况严重，今日凌晨时仍在深切治疗部，但已清醒，可与医生对话；张梓峯的情况则是稳定。据了解，李启言在加拿大的双亲已决定明早启程回港，杨润雄表示，相信医务卫生局会平衡家人和检疫需求，作出适当安排。

意外发生后，特首李家超凌晨发表声明，称对严重事故感到震惊，已联络文体局长杨润雄，指示康文署联同相关部门全面调查事件，以保障表演者、工作人员及公众安全。

杨润雄五分钟后亦发表声明，称已指示演唱会要暂停举行，直至舞台结构证实安全。而主办单位则在凌晨二时半发表联合声明，宣布余下八场演唱会及网上直播悉数取消，并再次向伤者及公众致歉。