台湾官员证实已接到接待裴洛西的通知

佩洛西

台湾相关政府官员证实，已经接到接待美国众议院议长裴洛西访问团的通知，裴洛西一行将于2日晚间抵达台北，停留一晚后，再转往南韩及日本。

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联合新闻网(UDN)1日深夜报导指出，美国众议院议长裴洛西展开亚洲行，1日抵达了新加坡，预计2日白天前往马来西亚吉隆坡，停留数小时之后，将于2日晚间抵达台北，停留一晚后，再转往南韩及日本。

由于裴洛西公开行程并没有包括台湾，面对这个问题，台湾官方非常低调，不过相关政府官员证实，已经收到接待裴洛西访问团的通知。

UDN引述消息人士透露，裴洛西一行将于2日晚间抵达台湾，时间可能是深夜，介于9点到10点半之间，如果选择过夜，可能下榻中山区或信义区的饭店，美国在台协会（AIT）习惯安排美国访宾住宿君悦或万豪酒店，今天传出远企也是选择之一，但相关单位都没有证实。

另外，美国华尔街日报也引述知情人士说法报导，裴洛西将按计划于本周访问台湾，预定会见台湾政府官员等人士。

报导援引这位不具名人士表示，裴洛西（Nancy Pelosi）预定在台湾会晤的人士已被告知她即将抵达，但部分细节尚未确定。裴洛西会见的人士包括、但不限于台湾的政府官员，部分行程安排在2日晚间，多数安排在3日。