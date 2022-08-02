佩洛西一行或将访台，台北增强警力进行维安部署

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就媒体报导美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)将于当地时间周二晚访台。据介绍，台湾警方已规划“鸿宾专案”和相关警力进行高规格维安，包括沿途和住宿点的安全维护，以确保外宾的人身安全。

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据中央社报导，佩洛西预计或将于当晚搭乘专机抵达台北松山机场，可能入住信义区的君悦饭店。据指出，台湾警方也规划启动“鸿宾专案”勤务，包括机场、沿途到饭店和美国在台协会（AIT）都会部署数百名警力戒备。

报导称，同时，针对相关陈情抗议或借机滋事等突发情形也预先做好防范作为。包括航警局、台北市警察局刑事警察大队、“霹雳小组”、市警局松山分局和信义分局等单位都待命行动。当地警方指出，凡外宾来台访问都惯称为“鸿宾专案”，若是他国元首访台时则为“敦邻专案”。

据了解，由于佩洛西可能访台行程引发各界高度关注，当地警方对于相关警力人数、部署和勤务细节等内容都相当保密，迄今仍未对外证实相关维安信息，但警政署和市警局仍持续滚动规划中。

据指出，辖区分局虽尚未接到市警局的正式勤务通知，但已预先规划相关勤务，针对外宾人身安全和下塌饭店地点维安为主，同时在饭店周边也将设路检点以防有人借端滋事，目前持续汇整相关信息以预作处理。

此外，台北市副市长黄珊珊周二表示，会做好维安并视状况补警力，前往表达意见团体不能影响社会秩序，会依法行政。黄珊珊当天在出席活动后接受联访，媒体询问，佩洛西今夜抵台，可能入住台北市内酒店，市政府目前规划维安状况，黄珊珊回答说，“台北市政府站在地方政府立场，会保障安全，做好维安工作”。

媒体追问，有团体将赴酒店抗议，台北市政府如何因应。黄珊珊表示，表达意见没问题，但不能影响社会秩序，市政府将依法行政，且依实际需要补足警力，不会轻忽任何状况。

黄珊珊告诉记者称：“佩洛西是她很景仰政治前辈，来台表示某部分意义，中华民国是主权独立国家，有权利和信心可和全世界往来，从国际局势来看，必须要顾及国家立场，但不能轻忽相关状况，就是不挑衅或过度紧张。”

值得一提的是，在佩洛西一行或将抵达台北前，桃园国际机场股份有限公司接获恐吓信表示将在机场放置爆裂物，立即向警方报案，航警局呼吁民众勿转传相关讯息，除加强飞安检查，也组成专案小组侦办。报导指，桃园国际机场机场公司表示，案情已报请航警局侦办，桃机公司后续会配合警方侦办。