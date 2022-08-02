台北101点灯迎接佩洛西访台 佩洛西专机公开目的地：松山机场

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据中央社报导，美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）预料周二晚抵台访问，台北101大楼在当地时间晚9时起点灯表达欢迎，点灯内容包含“感谢民主挚友”、“坚定支持台湾”、“共维世界秩序”、“美台友谊永固”等。此外，佩洛西一行乘坐的美国空军的波音C-40C运输机行政专机（呼号SPAR19）正靠近台湾岛，其也已经公开此次航行的目的地为台北松山机场。

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报导称，佩洛西进行亚洲行，预料当地时间周二晚将访问台湾，飞行路线备受关注，吸引数十万人在网上追踪专机动态，专机可能在当晚10时左右降落台北松山机场。

报导指，据台北101介绍称，“接获许多民众与团体来电，表示看到媒体报导佩洛西有机会来台的消息，希望台北101代表台湾民众表达民间心声，在台湾地标台北101点灯打字，欢迎佩洛西抵台访问；因此，台北101将在晚间9时至凌晨0时点灯打字，欢迎佩洛西，并感谢她坚定支持台湾。”

据了解，台北101点灯内容包含：“Speaker Pelosi（佩洛西议长）”、“Welcome to TW（欢迎到台湾）”、“感谢民主挚友”、“坚定支持台湾”、“共维世界秩序”、“美台友谊永固”等。

此外，佩洛西一行乘坐的美国空军的波音C-40C运输机行政专机（呼号SPAR19）正靠近台湾岛，其也已经公开此次航行的目的地为台北松山机场。

佩洛西的专机在这次访问途中均对行程保密。此前，一旦起飞，关注该专机行程的网民因此也无法在相关互联网网站上查到飞机的目的地。

中央社的报导称，台北市警方在佩洛西一行可能入住的台北君悦酒店外部署警力。新党成员到场拉布条抗议，警方举牌警告非法集会后离去。“独派”、“统派”团体也将到场，表达诉求。