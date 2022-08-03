佩洛西与台积电董事长刘德音会谈 柯建铭：涉及芯片问题

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昨天深夜抵台的美国众议院议长佩洛西今天（3日）到访立法院，据台媒自由时报报道，民进党团总召柯建铭会后受访时表示，佩洛西上午跟台积电董事长刘德音谈芯片问题，大家都很清楚，芯片法案对半导体供应链上的影响与重要性。

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该报道称，立法院民进党团总召柯建铭今（3）日证实，佩洛西一早曾与台积电董事长刘德音谈及芯片问题，也有众议员在立法院访问时谈到「芯片法」对半导体工业上的影响。

有消息传出，佩洛西今日上午在美国在台协会以视讯会晤刘德音，外界关注佩洛西拜访立院是否再触及芯片法内容。对此，柯建铭受访表示，今天美国众议长来访是全球大事，大家都很关注，朝野立场一致表达肯定与感谢，包含与会的美国议员都有发表意见，席间谈到美国国会对台湾相关法案上的努力，特别谈到「芯片法」。

此前，美国通过的「芯片法」，将为美国半导体生产挹注520亿美元的政府补贴，为投资芯片厂提供估计价值达240亿美元的税收减免。

据柯建铭指出，裴洛西今天早上有跟刘德音谈芯片的问题，席间有众议员表示就此法付出很多努力，以及该法案对整个半导体工业的影响和重要性。因为时间有限，立法院与会众人都点到重要观点，这次访问是一个历史性和关键性的里程碑。

值得注意的是，总统蔡英文今日中午在台北宾馆设宴款待访团，据涉外人士透露，包含企业和经贸界代表都受邀与会，台积电创办人张忠谋也是座上宾之一。

与此同时，中央社援引台经院产经数据库研究员暨总监刘佩真表示，刘德音罕见亲上火线，谈到军事与武力对台积电未来发展可能的影响，充分反映近期地缘政治变化，确实影响到半导体业整体规划与展望。

刘佩真说，未来半导体运作模式，已经不能再像过去纯粹以自由贸易运行，必须加入比较多的地缘政治方面观察与考虑。因为，一旦台积电营运停摆，对于全球电子终端及科技产业运作，甚至是全球经济，都会造成非常大的冲击。

对于佩洛西与刘德音会谈，刘佩真指出，反映了台积电是台湾重要的资产，并凸显台积电对于全球经济的重要性。

台积电2022年第1季囊括全球晶圆代工高达53.6%的市占率，遥遥领先其他竞争同业，且台积电10奈米以下制程占全球供应比重约69%，7奈米以下制程供给占比达78%。

台积电目前在美国亚利桑那州建置5奈米厂，刘佩真表示，美国无论在未来结合盟友共同抗中的议题，或是美国建立在地化供应链，台积电都将扮演关键角色。