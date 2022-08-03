美国/台湾/半导体

佩洛西与台积电董事长刘德音会谈 柯建铭：涉及芯片问题

发表时间： 更改时间：

The logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) is pictured at its headquarters, in Hsinchu, Taiwan, Jan. 19, 2021.
The logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) is pictured at its headquarters, in Hsinchu, Taiwan, Jan. 19, 2021. REUTERS - Ann Wang
作者： 夏榕
6 分钟

昨天深夜抵台的美国众议院议长佩洛西今天（3日）到访立法院，据台媒自由时报报道，民进党团总召柯建铭会后受访时表示，佩洛西上午跟台积电董事长刘德音谈芯片问题，大家都很清楚，芯片法案对半导体供应链上的影响与重要性。

广告

该报道称，立法院民进党团总召柯建铭今（3）日证实，佩洛西一早曾与台积电董事长刘德音谈及芯片问题，也有众议员在立法院访问时谈到「芯片法」对半导体工业上的影响。

有消息传出，佩洛西今日上午在美国在台协会以视讯会晤刘德音，外界关注佩洛西拜访立院是否再触及芯片法内容。对此，柯建铭受访表示，今天美国众议长来访是全球大事，大家都很关注，朝野立场一致表达肯定与感谢，包含与会的美国议员都有发表意见，席间谈到美国国会对台湾相关法案上的努力，特别谈到「芯片法」。

此前，美国通过的「芯片法」，将为美国半导体生产挹注520亿美元的政府补贴，为投资芯片厂提供估计价值达240亿美元的税收减免。

据柯建铭指出，裴洛西今天早上有跟刘德音谈芯片的问题，席间有众议员表示就此法付出很多努力，以及该法案对整个半导体工业的影响和重要性。因为时间有限，立法院与会众人都点到重要观点，这次访问是一个历史性和关键性的里程碑。

值得注意的是，总统蔡英文今日中午在台北宾馆设宴款待访团，据涉外人士透露，包含企业和经贸界代表都受邀与会，台积电创办人张忠谋也是座上宾之一。

与此同时，中央社援引台经院产经数据库研究员暨总监刘佩真表示，刘德音罕见亲上火线，谈到军事与武力对台积电未来发展可能的影响，充分反映近期地缘政治变化，确实影响到半导体业整体规划与展望。

刘佩真说，未来半导体运作模式，已经不能再像过去纯粹以自由贸易运行，必须加入比较多的地缘政治方面观察与考虑。因为，一旦台积电营运停摆，对于全球电子终端及科技产业运作，甚至是全球经济，都会造成非常大的冲击。

对于佩洛西与刘德音会谈，刘佩真指出，反映了台积电是台湾重要的资产，并凸显台积电对于全球经济的重要性。

台积电2022年第1季囊括全球晶圆代工高达53.6%的市占率，遥遥领先其他竞争同业，且台积电10奈米以下制程占全球供应比重约69%，7奈米以下制程供给占比达78%。

台积电目前在美国亚利桑那州建置5奈米厂，刘佩真表示，美国无论在未来结合盟友共同抗中的议题，或是美国建立在地化供应链，台积电都将扮演关键角色。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917