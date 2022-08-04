拜登政府据报游说美参院民主党人叫停《台湾政策法案》

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据彭博社周四引述知情人士的话报导，拜登政府正在游说民主党参议员为一项将潜在改变美国对台政策的法案踩刹车，该法案包括将台湾指定为“重要非北约盟友”地位等内容。

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美国国会参议院跨党派重量级议员6月16日提出了《2022年台湾政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。该法案由参议院外交委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）和参议院预算委员会首席共和党议员格雷厄姆（Lindsey Graham）联手提出。值得关注的是，法案将寻求大幅调整美国的对台政策，为台湾提供45亿美元的安全援助，并支持其参与国际组织。法案还将赋予台湾“重要非北约盟友”地位（major non-NATO ally）。

彭博社引述民主党籍参议员墨菲（Chris Murphy）的话称：“白宫（对此）有重大关切”。作为参议院外交委员会一员的墨菲表示：“我有重大关切”。

据墨菲介绍，参议院外交关系委员会将有关该立法的工作推迟到9月，而且可能会对其内容加以修订。据悉，参议院外交关系委员会原计划于本周三对该法案进行投票。自小布什政府以来，美国一直将台湾作为一个“重要非北约盟友”。该法案将正式确定这一指定。

报导指，拜登政府已经在努力应对日益紧张的美中摩擦，而美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）本周对台湾的访问则加剧了这种摩擦。台湾是美国总统拜登（Joe Biden)和中国国家主席习近平上周通话的一个主要话题。

梅嫩德斯在周三发表在《纽约时报》上的一篇题为“这就是美国将如何与台湾站在一起”的专栏文章中表示，美国的战略必须应对“威慑和制约北京的问题行为”。

梅嫩德斯在文中写道：“随着中国在国家安全的各个层面——军事上、经济上、外交上和价值观上向我们发起挑战，我们正在制定一个新的愿景，确保我们的国家在未来几十年内有能力保卫台湾。”

报导指，《2022年台湾政策法案》的联合发起人、共和党籍参议员格雷厄姆则斥责白宫试图阻挠该法案。格雷厄姆称：“这是对如何保持世界秩序的一种误判。他们每次都走最弱的路线。”格雷厄姆补充说：“如果你把这个法案放在参议院（投票），它将以压倒性的优势通过。”白宫没有立即回应彭博社的评论请求。

据这些要求匿名的知情人士说，拜登政府认为这项立法会产生反作用，它将干扰几十年来美国政府坚持的“战略模糊”政策。美国还坚持“一中政策”。墨菲评论说：“我不确定现在是否是抛弃40年政策的时刻。”不过，他补充说：“我们拉近与台湾的距离是合理的。”