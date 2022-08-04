杨智渊温州被捕 台湾陆委会警告人民勿去大陆涉险

中国台湾杨智渊

台湾民族党副主席杨智渊被以台独罪逮捕2022年8月3日浙江

台湾民族党副主席杨智渊8月3日在中国温州被捕，遭控从事“台独分裂”活动。台湾陆委会警告那些不了解专制政权对人身自由构成风险的台湾民众勿去大陆“轻易涉险”。

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中国当局8月3日在浙江温州抓捕了台湾民族党副主席杨智源，指控他从事台独分裂活动。这一天正是美国联邦众议长佩洛西在台湾访问之际。所以此举被怀疑是北京因佩洛西访台对台湾人实施的报复措施。

中央社说，中国央视率先报导了杨智渊在中国被捕，并在晚间新闻联播中播出他被押送审查的画面，时长19秒。

台湾陆委会今天8月4日呼吁台湾人欲去大陆，应了解“专制政权对人身自由与安全保障不足的高度风险”，并呼吁那些对专制制度想象力不足的台湾人切勿去大陆“轻易涉险”。

据中央社说，大陆国台办发言人马晓光称，以身试法的「台独顽固份子」，逃脱不了「国家法律的严惩」。

台湾陆委会当晚表示，他们对杨智渊的被捕未获大陆的通报，同时对“中共动辄以国家安全为由，拘禁在大陆的台湾民众”，表示“绝对反对”和“严正抗议”。

台湾陆委会当晚表示，现已向陆方有关部门反映，并要求北京立即针对杨智渊遭被关押的地点、所涉嫌违反的法令，及限制人身自由的时间等事项，做出完整说明。

这个负责大陆事务的机构还要求陆方确实依据“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”向我方通报，并保障当事人的司法正当程序与应有的权益。