台湾导弹项目高层主管因心脏病发作猝死酒店

台湾

2022年8月5日，在中国福建省平潭市，一架参加军演的中国歼-11战机在平潭附近的台湾海峡上空飞行。

台湾国家中山科研究院副院长欧阳力行因心脏病发作而死于酒店房间。这起猝死事件恰逢台湾政府面对北京的入侵威胁而努力提高导弹生产的时候。

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据法新社报道，台湾这位负责导弹生产计划的高级官员今早（八月六日）被发现死在一家酒店房间里，他所在的国立中山科学研究院表示，他的死因是心脏病发作，这家研究院是一个军事机构。而目前整治中国大陆在台湾周围进行有史以来最大规模的军事演习。

据中央社报道，57岁的欧阳力行是台湾国立中山科学研究院副院长，原订今天参与屏东县满州原民收获祭活动，今早在下榻的旅馆里发现他时，已经死亡。当地警方负责人向媒体指出，今天早上接到报警后到场时，欧阳力行已经明显死亡，并未进行送医急救，同步调阅监视器及勘查房间内部、门窗，并无打斗及外力侵入的状况，死者身体也没有受伤。

法新社报道称，据台湾中山科学研究院在自己的网站上发表的声明："对死者进行的法医检查确定死因是心肌梗塞和心绞痛。声明还指出，欧阳力行负责监督 "几种类型导弹的生产"，并在今年早些时候上任。

法新社指出，面对北京的入侵威胁，台湾政府正试图加快自己的导弹生产。北京认为台湾是国家领土的一部分，自周四以来，中国一直环绕台湾进行密集的军事演习，来报复美国众议院议长南希-佩洛西本周早些时候对台湾的访问。中国国家媒体在周五时曾报道说，演习包括几枚导弹经过台湾上空。