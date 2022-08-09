争取更多国际支持 捍卫台海现状并维护台海中线的权威性

台海局势

吴钊燮在国际记者会指出，中国无视国际社会的谴责和关切，进一步宣布将在中国外海长期军演，外交部再次予以最严厉的谴责。

针对中国军演一再跨越台海中线的作为，台湾外长吴钊燮今天（9日）召开国际记者会时表示，对于台海中线的看法就是：台海中线就是现状的象征，这个现状的象征受到侵害，已经影响区域的和平与台湾的安全。他并强调，将争取更多国家支持，共同捍卫台海现状并维护台海中线的权威性。

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据中央社报道，吴钊燮说，这几天中国在台湾周边海域进行联合军事行动，已经严重威胁区域和平与安全；中国选择在台湾周边区域进行军演，不仅在演习区域的划定上，严重侵犯台湾在国际法上所享有的权利，也阻碍印太地区最繁忙海空航道之一的正常运作，严重影响全球的航运及贸易，破坏区域的和平与安全。

吴钊燮指出，对于中国极其不负责任行为，政府要表达严厉谴责。

对于中共解放军声称，未来将常态性在台海中线以东进行军演，吴钊燮则反击称：「台海中线就是台海现状的象征」；台海中线是两岸维持现状数十年的象征与事实，而这个现状在过去几天因为中国的军演而遭到侵害，影响区域和平稳定，尤其是台湾的安全。

吴钊燮说明，外交部的作为就是争取更多国际人士、更多国家了解到这个情况，和台湾一起捍卫现状、捍卫台海中线的权威性；除了外交部门，国防部也努力排除中国在中线区域对台湾的干扰，以及对台海中线的侵害作为。

另外，吴钊变也在国际记者会上示警，此次危机凸显民主和威权主义之间的竞争，中国对西太平洋的野心不会止于台湾，他呼吁所有爱好民主自由的国家团结起来，台湾也努力号召爱好民主自由国家共同遏止威权主义的扩张。

同时，现场媒体关切台湾与现有14个邦交国关系是否稳固？吴钊燮对此表示，目前台湾与14个邦交国关系都相当稳固，除了正在台湾访问的圣文森及格瑞那丁总理龚萨福（Ralph Gonsalves），以适时来访的行动展现对台湾的支持外，外交部也正安排几个邦交国高层首长、外交部长来台访问，藉此展现对台湾的支持。

吴钊燮续指，拓展与非邦交国的关系也是外交部重要工作之一，不仅北美洲、大洋洲或欧洲，尤其是台湾与欧洲的友谊正不断扩大，支持台湾的友人更持续增加。国际社会在过去这段时间对台湾的支持愈来愈多，因此台湾与邦交国的关系目前没有问题。