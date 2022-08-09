五角大楼官员：中方正试图胁迫台湾及国际社会，我们不会上钩

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据路透社报导，美国国防部负责国防政策的次长科林·卡尔（Colin Kahl）8月8日在出席记者会时向媒体表示，五大楼没有改变其评估，“即中国不打算在未来两年内入侵台湾”，尽管解放军上周在台湾周边海空域发起了大规模的军事演习。

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期间有记者提问，“在佩洛西议长出访之前，米利将军（Mark Milley）曾说他不相信中国会在未来几年内试图军事夺取台湾，他说：具体来说是两年。在佩洛西议长出访和中国的反应之后，你是否仍然相信中国不会在未来几年内军事夺取台湾？”

科林·卡尔表示，中方对美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)访台的反应“本质上是北京制造的危机”。他谈到：“佩洛西议长的访问并不是美国众议院议长第一次前往台湾，当然，美国的国会议员经常去台湾，世界各地的立法机构的议员都会去台湾。”

科林·卡尔称：“我们的国会是我们政府的一个独立机构，这次访问没有改变美国政府对台湾或中国的政策，我们继续实行一个中国政策，我们继续反对任何单方面改变现状的行为，无论是来自中国还是来自台湾。”

科林·卡尔称：“所以中国的反应是完全没有必要的，显然他们对议长的访问不满意，所以你看到了一系列的实弹演习，包括大约12次导弹演习，这些演习环绕着该岛。你已经看到在海峡中的海军和空军活动的步伐加快了，包括那些跨越所谓的中线或中间线的活动。”

科林·卡尔称：“很明显，中华人民共和国(PRC)正在试图胁迫台湾，很明显，他们正在试图胁迫国际社会，我要说的是：我们不会上钩，这不会奏效。而我们要做的是继续飞行，在国际法允许我们这样做的地方开展行动，这包括在台湾海峡，我们将继续支持我们在该地区的盟友和伙伴，我认为大家对美国的承诺很有信心。”

面对记者追问，“中国是否会在两年内军事占领台湾，是否有一个新的评估，答案是什么？”科林·卡尔回答说：“No”。此外，他还介绍，美国军方将在未来几周内进行穿越台湾海峡的行动。

科林·卡尔称：“我们将继续在该地区的其他地方开展航行自由行动，我们将继续支持我们的盟友和合作伙伴，因此，即使中国试图对现状进行某种程度的削弱，我们的政策是维持自由开放的印度-太平洋现状，坦率地说，这是我认为该地区大多数国家所希望的。”