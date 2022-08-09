路透社：20艘军舰今在台海中线对峙

台海局势持续紧张

在这张由中国新华社提供的照片中，2022年8月5日星期五，一名中国人民解放军成员在军事演习中通过望远镜观看，后方是台湾的 "兰阳 "号护卫舰。中国正在台湾周边水域举行演习，以回应美国众议院议长南希-佩洛西最近的访问。

路透社援引消息人士透露，今天（8月9日）约有20艘中国与台湾军舰在海峡中线附近对峙，其中部分中国军舰曾短暂试图驶入非官方缓冲区，台湾海军也监测到此动向，自8月1日以来两岸军舰持续在台海中线附近对峙，继续进行类似的机动。

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路透社的报导称，这类情况自8月1日以来就持续上演，两岸船舰在海峡中线对峙。

这名熟悉该地区安全规划的消息人士也指，数艘中国海军舰艇也在台湾东部海岸外海执行任务。

美国众议院议长佩洛西的亚洲行于2日晚间至3日下午停留台湾，

中国最初公布于4日中午至7日中午在台湾周边6个区域展开演训，之后再增加一个区，演习期间不仅射击11枚东风系列弹道飞弹，更透过机舰侵扰台湾周边海域及多次逾越台海中线。

然而对台演习未如期结束，中国8日宣布继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动，9日又再宣布展开新的演习。

与此同时，中共解放军东部战区微博宣称，今日的演训重点在于组织联合封控任务，以及联合保障行动。另外，中新网也公布解放军东部战区8日在台湾周边海空域，进行实战化联合反潜演训的影片。