台湾“无限高”试射飞弹 射程超200公里

台湾/中国

台湾宣布将“无限高”试射飞弹，射程超过200公里。同时中共的电侦船被发现滞留台湾东部外海。在北京结束有史以来最大规模围台湾军事演习后，台湾军方已于周四8月11日进行了一次实弹演习。

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据《自由时报》8月12日消息，台湾中山科学研究院发布公告，从8月18日开始，在台湾东部海域管制4天，将试射无限高飞弹，危险距离超过200公里。

台湾中山科学研究院的公告称，8月18、19、25、26日进行火炮试射，从屏东的九鹏基地，往台东东方和东北方向外海射击，最大弹道无限高，危险海域从台湾海岸至外海超过200公里，有军事专家研判这次试射的是“海空战力提升计画”中的“雄升飞弹”系统。

该报还引述长期记录军事动态的“台湾西南空域”粉丝专页透露，中共解放军近期动作频频，电侦船天权星号（AGI-795）已在兰屿外海数日。此外，国军这几天发现花东外海也有共军电子侦察船等4艘军舰滞留。

据法新社报道，在北京结束有史以来最大规模围台湾军事演习后，台湾军方于周四进行了一次实弹演习。

台湾第八军团发言人Lou Woei-jye（音译楼伟杰）告诉法新社，作为防御演习的一部分，台湾军队发射了榴弹炮和照明弹。他补充说，在南部的屏东县的演习于格林尼治标准时间8点30分开始，持续了一个小时。

现场直播显示，大炮在海岸线上一字排开，士兵们分成若干单位，向海里开火。此前，台湾已于星期二在屏东进行了一次军事演习。据军方称，有数百名男子参加了这两次演习。

台湾当局淡化这些演习的意义，表示，这些演习是早就安排好的，不是对中国的回应。

在美国众议院议长南希-佩洛西上周访问台湾后，北京对其进行了抨击，并在台湾周围进行了多日的空中和海上演习。

台北指责中国利用佩洛西的访问作为实践入侵台湾的借口。

楼先生说，台湾在周四进行的新演习有"两个目标"，一是"确保大炮的良好状态和适当的维护"，二是"确认"以前在2021年举行的军事演习的结果。

周四，台湾军方表示，发现有21架中国飞机和6艘船只在台湾海峡活动，但没有说它们是否在开展行动。其中11架中国飞机越过了中国和台湾之间的非正式分界线，这条分界线没有得到北京的承认。