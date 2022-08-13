中国制裁立陶宛官员爱格涅访台 台湾严厉谴责霸凌行径

台湾/立陶宛/中国

立陶宛交通及通讯部政务次长爱格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日到11日访问台湾五天后，中国在12日宣布对爱格涅采取制裁措施，暂停与立陶宛交通及通讯部任何形式的交往，并暂停与立陶宛国际道路运输领域交流合作。

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台湾外交部今天表示，中国这样做，毫无理由根据，是罔顾主权国家彼此正当交流访问的不理性的报复，令人匪夷所思，更暴露中国无视国际民主秩序规则的霸凌行径，外交部给予严厉谴责。同时重申台湾对立陶宛政府及人民坚定不移的友谊及鼎力支持。

台湾外交部指出，爱格涅率领电动巴士企业代表访问台湾，强化海运、空运、5G应用、运输智能及电动车等领域合作，并商议开辟定期航线，嘉惠两国人民，中国政府官网竟诬指爱格涅访台是「恶劣挑衅的行径」，损害中国主权和领土完整，根本是一派胡言。

台湾外交部也说明，立陶宛交通部长史固笛（Marius Skuodis）已经发文，指出中国政府的制裁是非法行动，并强调，将持续跟台湾发展关系。

台湾外交部指出，台湾与立陶宛友好，是理念契合且关系日趋紧密的合作伙伴。台湾誓言，持续全力协助立陶宛抗衡中国政府的无理蛮横打压，并将在各关键领域不断强化台立双边的民主韧性，共同对抗威权势力的无端挑衅，守护民主自由的共享价值。

台湾外交部也呼吁国际民主伙伴不要姑息沉默，应谴责挞伐中国政府的暴行，坚毅对抗威权主义的野心扩张，维护以规则为基础的国际秩序。

爱格涅结束台湾的访问在11日离开后，中国外交部官网12日晚间立即发布了制裁措施。中国外交部发言人说，爱格涅窜访台湾，践踏一个中国原则，严重干涉中国内政，损害中国主权和领土完整。

前一天，当中国外交部首度提到「将坚决回击」之后，爱格涅曾在台湾外交部举行的记者会上表示，立陶宛是民主国家，台湾与立陶宛是亲近的朋友又是繁荣经济体，对立陶宛来说，寻找新市场是「自然不过、正常不过」的事；她访问台湾的目的，就是就经济与文化与台湾交流，也相信民主国家之间都要互相支持。