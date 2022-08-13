台经贸谈判代表：台美近日将宣布启动21世纪贸易倡议谈判

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台湾行政院政务委员、经贸总谈判代表邓振中8月13日表示，台美双方准备进度顺利，近日有望宣布启动“台美21世纪贸易倡议”谈判，并称“时间不会太久”；之后双方将讨论首次谈判会议的时间。

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据悉，“21世纪贸易倡议”是双方在今年6月1日宣布启动的新贸易倡议，首次会谈于6月27日在美国首都华盛顿举行。议题包含贸易便捷化、法规制定、农业、反贪污、中小企业、数位贸易、劳工、环保、标准、国营企业，以及非市场经济等11项。早前，美国总统拜登（Joe Biden)在5月访日期间宣布正式启动“印太经济架构”（IPEF），并未纳入台湾。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）8月12日向媒体表示，“我们将继续按照我们的一个中国政策，深化我们与台湾的关系，包括通过继续推进我们的经济和贸易关系”。他透露称：“例如，我们（美台双方）正在制定一个雄心勃勃的贸易谈判路线图，我们打算在未来几天内宣布。”

据中央社周六报导，邓振中介绍称，谈判宣布启动后，就将讨论首次会议时间，并且给予双方讨论的议题文本，11项议题当中，容易达成协议、国际双边关系上或是在世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）已经经过比较多讨论的题目，如贸易便捷化等，就有可能会在首次谈判时先处理。

邓振中说，台湾期待谈判启动后，能在明年底、美国主办亚太经合组织峰会前完成谈判。今年2月，时任白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）宣布，“我们感到自豪的是，美国将在2023年成为亚太经合组织的东道国，这强调了我们对推进公平和开放的贸易和投资、增强美国竞争力以及确保自由和开放的印度-太平洋的承诺。”

白宫方面表示：“拜登总统和哈里斯副总统提出主办明年的亚太经合组织峰会，因为我们专注于扩大和深化该地区的经济联系——我们感谢我们的亚太经合组织经济体伙伴支持美国的主办提议。”