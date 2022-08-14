台总统府：马基率团访台再次展现美国国会对台湾的坚定支持

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自台北方面消息，由美国联邦参议员埃德·马基（Ed Markey）率领的国会两党参众议员访问团8月14日抵达台北松山机场。据悉，马基一行人15日将与台湾总统蔡英文进行会晤。台总统府发言人张惇涵周日表示，马基此刻率团访台再次展现美国国会对台湾的坚定支持，及民主伙伴共同维护台海及区域和平稳定决心。

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美国在台协会当天通过声明介绍称，“美国联邦参议员艾德‧马基 (Ed Markey；民主党籍马萨诸塞州)，众议员约翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主党籍加州），众议员艾伦‧鲁文索（Alan Lowenthal；民主党籍加州），众议员唐‧贝耶 (Don Beyer；民主党籍维吉尼亚州)，以及众议员阿沐阿‧阿玛塔‧科尔曼‧罗德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和党美属萨摩亚）将于8月14至15日访问台湾。此访问行程为国会议员出访印太地区的一环。此国会访问团将与台湾资深领袖会面讨论美台关系、区域安全，贸易与投资、全球供应链、气候变迁，以及其他与双方利益相关的重要议题。”

据韩联社报导，韩国总统尹锡悦周日稍早在首尔龙山总统府会见了来访的马基一行人。尹锡悦表示，他代表国民对马基在数十年议员生涯中为加强韩美同盟关系和韩日经济合作所付出的努力表示感谢。据了解，马基在参议院负责亚太地区议员外交，也是参议院韩国研究小组的成员。

据美联社报导，马基在会见尹锡悦后搭机抵达桃园机场。而访问团的其他4名众议员则乘坐美国政府的C-40行政专机在当晚约7时左右抵达台北松山机场。据台外交部介绍，马基一行15日将会见蔡英文，接受外交部长吴钊燮款宴，并拜会立法院外交及国防委员会，双方将就台美安全与经贸关系等议题广泛交换意见。

据中央社报导，张惇涵14日晚间向媒体表示，“时值中国以军演升高台海及区域紧张情势之际，马基率团访台，再次展现美国国会对台湾的坚定支持，及民主伙伴共同维护台海及区域和平稳定的决心。”

张惇涵表示，“期盼透过这次交流，台美双方就区域局势、经贸关系及各项共同密切关注的议题交换意见，持续深化台美合作关系，持续维护台海及区域和平稳定，并持续强化全球民主韧性。”