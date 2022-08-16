香港泛民“35+初选”案 律政司指示不设陪审员

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“初选47人案”被告之一的黄之锋资料图片

据法新社和《明报》等媒体报导，香港47名民主派人士因参与2020年“35+初选”被控《港区国安法》下的“串谋颠覆国家政权罪”。报导指，香港律政司司长林定国日前向部分被告发信，表示根据国安法46条赋予的权力，案件无须在设有陪审团的情况下进行。

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报导指，林定国近日向香港高等法院原讼庭发出证书，指示该案件无须在设有陪审团的情况下，由3名法官审理，理由是案件具有“涉及外国因素”、设立陪审团可能会妨碍司法公义妥为执行的风险，并要保障陪审员及家人的人身安全等。

法新社看到的文件显示，审判的准备性听证会将于9月和11月在一个由三名法官组成的公开法庭上进行。法新社已要求香港律政司发表评论。这次审判是香港第二起没有陪审团的国安法案件。去年7月， 香港首宗涉嫌违反《港区国安法》的案件宣判。24岁被告唐英杰因“煽动他人分裂国家罪”及“恐怖活动罪”两项罪名被判九年监禁。

大律师公会主席杜淦堃向《明报》表示，由于涉司法程序及潜在司法覆核，故不便揣测，但说国安法下不设陪审团是新事物，理解律政司决定会引起法律界或公众疑虑，认为既然律政司第二次作相关决定，可多解释释除公众疑虑，令公众明白背后因素的详情。