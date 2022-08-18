台湾加拿大

加拿大议员团10月访台 加政府表示尊重

发表时间：

Mapa publicado pela agência de notícias chinesa Xinhua, com detalhes sobre as áreas que serão utilizadas para os exercícios militares ao redor de Taiwan.
Mapa publicado pela agência de notícias chinesa Xinhua, com detalhes sobre as áreas que serão utilizadas para os exercícios militares ao redor de Taiwan. © Xinhua News Agency
作者： 肖曼
3 分钟

加拿大台湾国会议员友好协会主席史葛洛（Judy Sgro）表示，加拿大参众议员计划10月率团访台，以寻找在亚太地区的经济机会。特鲁多政府对此表示，尊重议员的访台决定。

广告

中央社转引路透社报导，自由党议员史葛洛也是加拿大众议院国际贸易委员会主席，但加拿大国会未提供友好协会行政或财务支持。

史葛洛告诉路透社，加台国会议员友好协会规划访台已有一段时间，访台目的不是要扰乱或帮台湾、给中国制造麻烦，“而是关乎贸易、友谊，以及加拿大在整个亚太地区的机会”。她说：“我们持续努力确保凡存在贸易机会的地方，都能向加拿大企业敞开大门，访台是我们为此努力的一环。”

特鲁多政府对此表示，尊重议员访台决定。加拿大外交部发布声明说：“国会的协会与友好团体定期出访，我们尊重其独立性。”

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）本月稍早曾表示，在佩洛西造访台湾后，加拿大极度忧心紧张局势加剧，呼吁中国缓和局势。

美国联邦众议院议长佩洛西月初访问台湾后，中国与西方的关系恶化，中国限制对台贸易，还在台湾周边发起大规模军演，并对佩洛西祭出制裁。

立陶宛交通暨通讯部次长爱格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日率团访问台湾后，也遭中国宣布制裁。

美国国会参议员马基（Ed Markey）等人8月14日访台，中国则宣称此举侵犯中国主权和领土完整。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917