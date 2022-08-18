加拿大议员团10月访台 加政府表示尊重

台湾加拿大

加拿大台湾国会议员友好协会主席史葛洛（Judy Sgro）表示，加拿大参众议员计划10月率团访台，以寻找在亚太地区的经济机会。特鲁多政府对此表示，尊重议员的访台决定。

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中央社转引路透社报导，自由党议员史葛洛也是加拿大众议院国际贸易委员会主席，但加拿大国会未提供友好协会行政或财务支持。

史葛洛告诉路透社，加台国会议员友好协会规划访台已有一段时间，访台目的不是要扰乱或帮台湾、给中国制造麻烦，“而是关乎贸易、友谊，以及加拿大在整个亚太地区的机会”。她说：“我们持续努力确保凡存在贸易机会的地方，都能向加拿大企业敞开大门，访台是我们为此努力的一环。”

特鲁多政府对此表示，尊重议员访台决定。加拿大外交部发布声明说：“国会的协会与友好团体定期出访，我们尊重其独立性。”

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）本月稍早曾表示，在佩洛西造访台湾后，加拿大极度忧心紧张局势加剧，呼吁中国缓和局势。

美国联邦众议院议长佩洛西月初访问台湾后，中国与西方的关系恶化，中国限制对台贸易，还在台湾周边发起大规模军演，并对佩洛西祭出制裁。

立陶宛交通暨通讯部次长爱格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日率团访问台湾后，也遭中国宣布制裁。

美国国会参议员马基（Ed Markey）等人8月14日访台，中国则宣称此举侵犯中国主权和领土完整。