美预期北京持续对台胁迫性施压，宣布正式启动台美贸易谈判

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美国贸易代表处17日宣布将在今秋与台湾正式启动《台美21世纪贸易倡议》首轮谈判的当日，国务院东亚和太平洋事务助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）在一次线上记者会上表示，预计北京会在未来数周及数月中，继续在军事，经济和政治领域对台湾施加“胁迫性”压力。

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美国众议院议长佩洛西旋风式访问台湾之后，北京方面一再提升对台压力，大规模军事演习之外，也宣布对台湾一系列农产品进口实施禁令，并将七名台湾官员列入所谓台独顽固分子清单，宣布相关惩戒措施。

丹尼尔·克里滕布林克17日在视讯记者会上表示，美国的对台政策并未改变，改变了的是北京不断升级的胁迫性行为。他针对解放军因应美众议长访台而在台湾海峡展开规模空前的海空军事演习指出，这些行动是强化胁迫性宣传的一部分，旨在威吓及胁迫台湾，破坏台湾承受压力的能力。他认为，北京当局的言与行都有很强的破坏稳定的效应，可能会引发误判，从而威胁台海的和平与稳定。他预期，这些胁迫行施压行动还将持续数周，甚至数月。他也再次表示，美国会以平静但坚决的措施，保证台湾海峡畅通无阻。

与此同时，拜登政府显然决心继续深化与台湾的经贸关系。贸易代表署周三宣布将于今秋正式启动《台美21世纪贸易倡议》首轮谈判。在此之前， 台美双方已在今年6月就此议题举行首轮磋商。根据贸易署17日发表的新闻公告，在促进贸易交流与投资之外，相关会谈也将涉及如何应对违背市场规则的行为。这一点有可能被理解为是暗指中国。

同一天，欧盟成员立陶宛17日也宣布将于今年9月，在台北开设贸易代表处，并已任命目前担任政府总理顾问的Paulius Lukauskas担任代表。但该贸易代表处使用的名称为台北，而不是台湾。在此之前，立陶宛因接受台湾驻立陶宛首都的代表处以”台湾“命名，而招致北京怒火以及一系列制裁措施。