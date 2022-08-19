羁押逾1.5年 戴耀廷等六成「47人案」被告认颠覆国家

香港/民主派35+初选案

香港民主派「35+初选案」中47人涉嫌串谋颠覆国家政权，被当局羁押超过一年半及近两个月的六次提讯后，共有29人表示打算承认控罪，当中包括被指是组织者的法律学者戴耀廷、前立法会议员区诺轩和「民主动力」赵家贤；他们已获排期于9月和11月进行案件管理聆讯。案中另一名「组织者」吴政亨与其他17名被指是参与者的被告否认控罪，聆讯有待排期。

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根据控方在庭上念出的一百多页案情，戴耀廷被指于2020年4月扬言要透过初选实现「真揽炒十步」，首先是透过初选以集中票源，争取民主派取得当时立法会70席中的过半数，即35席以上(「35+」)，其后即使政府DQ(褫夺资格) 议员，议员亦可透过无差别否决《财政预算案》等，瘫痪港府运作，在抗争升级的情况下，港府可能会解散议会，但亦可能导致行政长官辞职，令社会陷入重大危机，带来「镇压」，届时再游说外国政府对香港及中国实施政治及经济制裁。过程中，被告会透过工会、街头、国际、议会等「四大战线」，企图实践颠覆计划。

案情又指，戴耀廷是计划的发起人，区诺轩为主要协调员，赵家贤负责统筹资源，钟锦麟则予以协助，吴政亨则发起「三投三不投」联署，确保参选人遵行承诺，其余被告则是参与者。《港区国安法》生效后，多名被告继续组织及参与选举论坛，并于2020年7月举行初选。所有被告于去年1月初被捕。

控方在一连三日的提讯日读完案情后，区诺轩、赵家贤先后表示，希望对全体被告及初选中所有人致歉，因为他无法确保初选合法。谭得志则高呼「同意剧情」，惹全场大笑后改称「同意案情」。刘颕匡则表明「呢份案情一字一句所言甚是，系历史印记」。

上述案情和被告认罪意愿得以公开，得力于因支联会被指勾结外国势力罪的邹幸彤成功争取解除报道限制后，「35+初选案」中四名被告吴政亨、袁嘉蔚、何桂蓝及刘颕匡据相同条款申请解除《裁判官条例》第87A的报道限制，并获批准。

因应法庭昨(18日)早的解禁决定，传媒可披露案件自去年7月至今的交付高等法院程序内容。当中，在不同提讯日中表示打算认罪的有29人，案发时分别为大学副教授、时任或前立法会议员、区议员、政治人物、工会领袖或商人，他们是被指为组织者的戴耀廷、赵家贤、区诺轩；前「香港众志」秘书长黄之锋；前立法会议员胡志伟、尹兆坚、杨岳桥、谭文豪、郭家麒、毛孟静、范国威及朱凯廸；以及前区议员袁嘉蔚、岑敖晖、徐子见、张可森、冯达浚；另外还有前民阵召集人岑子杰、职工盟主席吴敏儿、谭凯邦、谭得志、梁晃维、刘泽锋、李嘉达、黄子悦、刘颕匡、吕智恒、钟锦麟及王百羽。

另外18名否认控罪的被告，分别是前立法会议员林卓廷、梁国雄、黄碧云及陈志全；前区议员杨雪盈、何启明、李予信、柯耀林、郑达鸿、施德来、彭卓棋及伍健伟；社运人士何桂蓝、邹家成、余慧明；政治素人刘伟聪、吴政亨、林景楠。

吴政亨的脸书昨午发帖，透露他在决定答辩时，答案沉重，但他反复思考自己有否犯罪时，「绝对不认为」自己有犯罪，故决定不认罪。

根据国安法，干犯颠覆国家政权罪者，首要分子或罪行重大者处终身监禁或10年以上监禁；积极参加者处3年以上、10年以下监禁；其他参加者处3年以下监禁。

「35+初选」经中联办和政制及内地事务局长曾国卫指为可能违反国安法后，初选在2020年7月11至12日举行，逾60万人在251个投票站投票，31人包括27名被告胜出初选。但港府其后以疫情为由推迟原应在当年9月举行的立法会选举，之后北京更改香港选举制度，又大举拘捕民主派人士，而经北京「完善」的选举，立法会民意成分大减，而90席中，只有一席是由自称中立的狄志远获得，其余皆为建制派人士。