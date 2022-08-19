至少24名港澳居民被网骗至泰缅柬禁锢 须层压式诱骗他人或付赎金方可重获自由

香港/典型网络诈骗犯罪

香港保安局副局长卓孝业2022年8月18日向就一些港人被骗至东南亚国家，在遭受禁锢的情况下进行非法活动的求助个案，向媒体说明港府跟进运作。

中国虽已「劝返」23万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，但除了台湾人受骗外，香港和澳门亦有人被「卖猪仔」，当中，香港今年以来至少有23人被骗至泰国、柬埔寨、缅甸、老挝等东南亚国家，在遭受禁锢的情况下进行非法活动，须付出数十万元赎金或诱骗一定人数人士至当地继续行骗，方可重获自由。港府在传媒报道后成立项目小组应对，至今仍有11人身处当地并失去自由，余下12人已经回港。

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港府未有透露有关人士的求助详情，但从微信上片段所见和媒体报道，被禁锢人士以年轻人为主，曾遭受电棒电击、拳打脚踢、以锤敲手、鞭打等不人道对待，部分人明显有口鼻流血，有些人则在捱打后录下要求家人筹钱求救的片段。片段所见，打人和受禁锢者皆操普通话口音，地点不详，个别片段还见到有约十人被困在一个放于简陋平房外的大铁笼内，而平房则在泥地上。另有传媒引述称，有人在尝试逃离时遭枪击，须由其他人抬回来。

失踪港人可能位于泰缅边境克伦邦地区的「三不管」地带，由当地武装组织控制，包括KK园区。有GASO国际救援组织成员表示，KK园区是全东南亚人口转卖的最终站，「猪仔」上千人，规模不是最大，但是最残暴，若被卖到该处，代表已没有转卖价值，尤其最近传出联合国六国准备秘密围剿，若他们亲人没支付赎金，便会被送去活摘器官，尸体丢下海，而器官则透过庞大的器官贩卖管道卖往国外。

综合香港保安局副局长卓孝业今(19日)昨两日的言论，当局自今年1月以来，共收到23名港人怀疑被诱骗至东南亚国家的求助个案，10人已返港，2人确认安全，余下11人，绝大部分在缅甸，他们一直有与家人联络，报称暂时安全，但人身自由受限。不过，当局未能完全掌握他们的确实位置，营救有一定难度，但会尽力透过当地中国领使馆和警方跟进。

他根据已返港人士透露的情况指出，受骗人抵达当地后，遭当地集团操控，会被要求以电话或网络进行诈骗，须达到指定金额，否则会要求家人补贴。另外，有求助港人获家人汇钱到当地后，成功返港。他没有提及诈骗集团要求的数额，但新民党主席叶刘淑仪在一个记者会上表示，接获新界大埔区居民求助，指家人被诱骗到缅甸KK园区后被困，遭勒索2万美金赎款。

警方透露，执法部门1月开始收到相关个案，当时有5人求助，但最早离港者是在去年9月；直至6月，数字上升才引起注意，警方已于7月发放短片，呼吁市民小心求职骗案。片中的硕士毕业生据称被招揽到柬埔寨任赌场「荷官」，每月收入达二十万港元，他因而「上当」。另外，《东方日报》引述一名身陷缅甸的港男指出，他被迫「跑数」500万元人民币或交付30万港元赎金才可脱身，他因求救无门，一度想结束生命。

保安局联同警方及入境处成立联合专责小组跟进事件，有组织罪案及三合会调查科会接手调查。警方昨日傍晚更联同入境处人员到机场向旅客派发宣传单张，提醒离港旅客小心求职骗案及注意外游安全。

澳门方面比香港早开始采取规劝行动。澳门司警昨午公布，当地接获5宗东南亚求职骗案，有两人为赌场职员。司警表示，骗徒透过社交媒体或朋友介绍，以高薪吸引事主到柬埔寨及老挝赌场任职公关，月薪达5000美元。其中一名男子上月出发到老挝，家属本月4日报案，事主三日后安全离开当地。另外四人则未有上当，又或因朋友报案而被司警说服未有出发。

在北京，中国外交部回应有香港及台湾居民在境外被诈骗及禁锢时表示，驻外使领馆正积极查找并解救相关人员。发言人汪文斌表示，中国政府会全力维护包括港台同胞在内的海外中国公民安全与合法权益。