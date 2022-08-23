台海局势紧张升级 博雷利：欧盟正试图充当调停人

欧盟/中国/台湾

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）8月22日在西班牙北部城市桑坦德出席题为“欧洲正前往何处”的论坛活动时谈到，在本月台海局势紧张升级之际，“欧盟正试图充当一个调停人”的角色。

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博雷利当天在与法国记者考夫曼（Sylvie Kauffmann）的对话中，就“地缘政治欧洲的诞生”及其在国际秩序中的作用为主题进行了讨论。

据《南华早报》报导，博雷利在问答中说道：“在这种情况下，欧盟正试图充当一个调停人。”他表示对本月早些时候美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台期间爆发的台海紧张局势升级的“严重关切”。

当被问及他是否有计划访问台湾时，博雷利给予否定的答复，并称“我认为欧盟委员会主席（冯德莱恩，Ursula von der Leyen）也不会前往台湾。”

博雷利说：“这使得与中国的关系特别微妙，这就是为什么我们需要避免给（中方）一个让紧张局势加剧的借口。”他补充说：“当然，佩洛西女士有权去她想去的地方旅行，但一方面是你有权（去），另一方面是合适的时机。”

博雷利说，他已经看到美国当局因佩洛西访台而变得多么“不舒服”。报导指，博雷利在用西班牙语发表的、经《南华早报》独立核实的发言中说：“台湾是一个小国，但其生产了世界上70%的半导体；90%的高科技半导体。”

博雷利说：“请向我解释一下，一个像安达卢西亚这样大小的国家，突然设法在像半导体这样关键的领域上升到全球科技能力的最高点，这怎么可能呢？”

当被问及如果北京对台动武，欧盟会怎么做时，博雷利说：“各方都试图避免与中国直接冲突”。他说：“这是美国非常谨慎地试图避免的事情——各方都捍卫台湾发展其政治制度的权利。但各方都非常谨慎地处理，试图避免与中国的直接冲突”。

博雷利说：“我们来自西方和北美的人必须捍卫台湾人民的权利，但台湾不是联合国的成员。它没有被承认为一个国家。因此，我们保持战略上的模糊性。”

报导指，博雷利还提及，欧盟已得到北京方面的保证，中方没有向俄罗斯提供用于入侵乌克兰的武器。博雷利说：“到目前为止，中国当局在我们举行的高层峰会上说：不，他们不会这样做。”他补充说，然而，中方官员也指责欧盟帮助引发了俄乌战争。

博雷利说：“中国一直表示，他们反对（对俄）制裁。‘你们采取制裁，你们也有责任。你们一直在攻击俄罗斯，在他们的边境部署了北约（部队），所以你们也有责任’。”博雷利接着就中方的态度说：“但我们不会谴责俄罗斯，也不会提供军事帮助......取决于事情的发展。”

报导指，从长远来看，博雷利在发言中重申了他的观点，即中国和俄罗斯正试图为西方的自由民主国家提供替代的治理模式。他并警告说，欧洲与俄罗斯建立的经济依赖关系正在与中国问题上复制。

博雷利称：“我们（过去）为一个体制提供资金，我们不相信它会演变为普京如今所代表的那样。同样，我们也不认为中国作为国际组织的一部分会变成一个更加威权的国家。”

博雷利说：“中国是我们欧洲人在自由民主文化中形成的相互依赖信念的典范。我们坚信，自由带来繁荣，繁荣带来和平。”但中国提供了一个“反面例子”，他说。

博雷利称：“繁荣可以是作为一个专制政权实现的东西......中国人不决定他们的公开选举，这样各政党可以竞争，他们不那么民主。”

此外，博雷利在论坛结束后出席记者会时提及：“去年，我们显然在谈论阿富汗。今年，我们显然是在谈论乌克兰——但不仅仅是乌克兰。我们欧洲人在技术层面有非常重要的挑战。世界上存在着一场争夺科技优势的战斗。与中国的关系，幸运的是它不像目前与俄罗斯的关系那样有冲突，但这也是我们必须处理的关系，因为世界的历史将在印太地区书写，中国的作用将是根本性的。”