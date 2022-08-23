美国州政府协会东部会议无异议通过支持台湾决议

美国/台湾

近日结束的全美州政府协会东部会议第61届年会(CSG East 61 st Annual Meeting )无异议通过了支持台湾的决议。

广告 继续浏览后续

该协会由美国东部及加拿大18个州、省的政府组成，旨在促进州之间政要与商业及学术领袖交流，总部设于纽约市。

该协会61届年会决议重申：“台湾关系法”及“六项保证”为美台关系的基石，有助维护台海的和平稳定；美台经贸关系密切，两国签署双边贸易协定，将使协会会员受益；该协会并支持台湾参与“世界卫生组织”(WHO)、“国际民航组织”(ICAO)、“国际刑警组织”(INTERPOL)和“联合国气候变化纲要公约”(UNFCCC)等国际组织；鼓励各州、省会员在台湾设立办事处及与台湾洽签免试互换驾照。

应邀出席年会的台湾政府驻波士顿办事处处长孙俭元致词，对全美州政府协会东部会议第61届年会表示感谢，并表达台湾对尽快获纳入“印太经济架构”(IPEF)，以及与美国早日签署“双边贸易协定”(BTA)的期盼。

近来，美国官方与台湾的交流已经由联邦政府层级扩大到州政府层级。据《华尔街日报》报道：周一，访台的美国印第安纳州州长霍尔科姆(Eric Holcomb)在台北会见了台湾总统蔡英文。这是美中紧张关系加剧背景下美国官员一系列台湾之行中的最新一次。霍尔科姆州长在会晤中对台湾总统蔡英文说：与谁合作很重要，这是一个永恒的真理。他还表示，印第安纳州和台湾人民拥有如此多共同的价值观、利益和目标。

上一位率团访台的美国州长是爱达荷州的利特尔(Brad Little)，时间是三年前的2019年10月。

霍尔科姆在台北与台湾经济部签署了一份经济合作谅解备忘录。全球大型芯片制造商、台湾的联发科技股份有限公司今年6月公布了在印第安纳州建造其首个美国半导体设计中心的计划。