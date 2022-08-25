国民党表达不满无用 中国明起在福建海域举行实弹军演

台海局势持续紧张

福建海事局公告，将在26和27两天在福清和莆田附近海域实弹射击训练。

国民党副主席夏立言在台海紧张之际不顾反对声浪率团访中，24日晚间更与中国海协会会长张志军见面，国民党声称，夏立言向张志军表达台湾民众对军演不满。但中国并不买账，从26日开始又将在福建海域举行实弹军演。

广告 继续浏览后续

夏立言昨晚在昆山与张志军餐叙，国民党发出新闻稿表示，双方就台湾民众和在陆台商所关心的军演问题、农产品检验检疫问题、两岸经济合作框架协议（ECFA）早收清单、恢复小三通以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。

据报道，夏立言说，既然要反映台湾民意，第一要务就是传达台湾民众对中国军方在台湾周边海域连日军演的不满与忧虑。

但国民党副主席的抗议并无任何作用。解放军照常在台湾附近军演。移居台湾的政治学者汪浩今天就在脸书发文直言，「然后呢？然后就没有了，就喝酒言欢了」，抨击「这算哪门子抗议？这是听训吧？」

据福建海事局公告，将在26和27两天在福清和莆田附近海域实弹射击训练，位置约为平潭岛西南方。

福建海事局微信公众号「福建海事」昨天发出航行警告指，26日上午6时至晚间9时，和27日上午6时至晚间9时将在福清市沙埔镇目鱼岛，和莆田市南日镇东月屿附近海域实弹射击训练，期间禁止船舶驶入。距离新竹仅140公里。

具体警戒封锁区为：25°26′58.1″N，119°18′56.7″E；25°21′45.8″N，119°16′10.6″E；25°12′16.9″N，119°41′46.4″E；25°16′36.2″N，119°44′22.3″E此4点坐标联机内水域。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）本月初访台引起中国的强烈反弹，中共解放军在台海、东海以及南海多个海域实施多轮军演。

在佩洛西访台之前，福建平潭海事局也曾在7月28日宣布，30日在平潭海域进行实弹射击；8月2日福建省军区披露在闽南某海域组织民兵防空分队实弹射击，也是近年来首度举行该类射击。