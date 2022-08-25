美联邦参议员布莱克本抵台：美国会议员月内第3次对台访问

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自台北方面消息，美国共和党籍联邦参议员布莱克本 (Marsha Blackburn)当地时间8月25日晚抵达台北松山机场。据悉，此次在印太地区访问的布莱克本将于26日上午会见总统蔡英文等台方官员。这也是继美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi；民主党籍）2日访台，及美国联邦参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey；民主党籍）14日访台后，本月内美国国会议员第三次访台。

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据中央社报导，布莱克本搭乘呼号“忍者91”（NINJA91）的美军UC-35A专机于周四晚11时45分抵达松山机场，台湾外交部北美司司长徐佑典代表接机。布莱克本26日上午将会见总统蔡英文，拜会国家安全会议秘书长顾立雄，并接受外交部长吴钊燮款宴，双方将就台美安全与经贸关系等议题广泛交换意见。

报导指，台外交部的新闻稿称：“在中国持续升高对台胁迫，导致区域情势紧张之际，美国国会议员再度以访台等实际行动，展现对台湾坚定的支持与承诺，外交部至为感谢，相信本次访问将有助持续提升台美在各领域的合作，更加深化双方坚实的伙伴关系。”

布莱克本在抵台后通过中英文在其推特账户上写道：“我刚抵达台湾是为了要向北京传达一个讯息——我们不会接受霸凌。美国将坚定维护全球的自由，不会容忍伤害我们国家及盟友的行径。”据了解，她会在25日至27日在台湾逗留。在抵达台北前，布莱克本对斐济、所罗门群岛和巴布亚新几内亚进行了访问。

美国在台协会周四通过声明介绍称，“美国联邦参议员玛莎‧布莱克本（Marsha Blackburn；共和党籍田纳西州）将于8月25至27日访问台湾。此访问行程为布莱克本参议员出访印太地区的一环。访台期间，布莱克本参议员将与台湾资深领袖会面讨论美台关系、区域安全，贸易与投资、台湾在国际社会的参与，以及其他与双方利益相关的重要议题。”