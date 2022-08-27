国民党副主席夏立言会见国台办副主任陈元丰 陆方对ECFA释善意

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继和大陆海协会会长张志军餐叙后，国民党昨天再度发布新闻稿透露，访问大陆的国民党副主席夏立言25日晚间与中台办副主任陈元丰餐叙，双方谈到「海峡两岸经济架构合作协议」(ECFA)等议题。知情人士指出，陆方和国民党当面确认，ECFA不会终止。

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国民党透露，双方谈到台湾民众在柬埔寨受骗事件、ECFA早收清单、两岸航点、小三通、和农产品检验检疫等议题。陆方在几项议题提出响应，包括在柬埔寨遭遇困难的台湾民众，可以直接提供联系电话等方式给 予协助。

另外，台商关心的增加两岸航点及恢复小三通，陆方表示乐观其成；对于外传因为两岸关系紧绷，ECFA与早收清单即将终止，陆方则表示，不希望看到因两岸关系恶化而影响ECFA与早收清单，并希望能加强各个层面的交流合作，促进两岸共同发展与繁荣。

大陆发出的新闻稿则说，双方一致认为，两岸关系越是复杂严峻，两党越应加强交流沟通。双方愿在既有基础上，共同努力推动两党关系和两岸关系向前发展，造福两岸民众。新闻稿中也提到，陈元丰是以中共中央台办副主任身分与夏立言见面，调性定为国共两党交流。

国民党文传会副主委林家兴指出，这趟访问大陆，很大的成果是当面和陆方反映台湾中小企业、基层农渔民最关心的ECFA问题，得到陆方当面的正面响应，这就是国民党以具体行动捍卫台湾权益的展现。

会谈中，陈元丰曾强调，当前台海形势陷入紧张动荡的根源在于「民进党当局不断谋独挑衅和外部势力加紧以台制华」。因此他强调，大陆采取的反制行动是正当、正义之举。希望广大台湾同胞秉持民族大义，共同反对台独挑衅和外来干涉，共同维护台海和平稳定和自身的安全福祉。

对此，台湾陆委会表达强烈抗议与不满。并说，北京不放弃对台用武，制造台海冲突，已经严重违反国际法，早已遭国际社会谴责挞伐。

另对于陈元丰说，愿对在东南亚国家受困的台湾民众采取领事保护措施，中国驻柬埔寨大使馆也发布消息说，已经收到十几份台湾民众的求救讯息。台湾陆委会则表示，这是陆方刻意发布的新闻操作，混淆国际对台湾的主权认知，强调绝不会接受。

陆委会还说，对岸一方面藉各项施压，伤害台湾民众安全福祉，另方面国台办却刻意藉国共交流，侈言重视保障台湾权益，其卸责、颠倒是非操作，只是凸显其统战欺骗的本质。

台湾外交部发言人欧江安也强调，台湾的政府绝不会让渡给他国政府代劳，更不会容许其他国家藉此贬损台湾的主权权益。