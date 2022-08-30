台海紧张 中国最先进「直-20」首用于驻港解放军

中国驻港部队

在两岸关系紧张之际，中国最先进、一直以与美国「黑鹰」直升机相比的「直-20」空军直升机在刚完成轮换的驻港部队中亮相，至少在未来一年派驻香港。解放军表示，驻港部队通过人员和装备的轮换，进一步提升驻军履行香港防务职责的能力。

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解放军三军昨(29日)天凌晨起陆续完成进驻香港以来第25次轮换，从中央电视台军事微博的影片，陆军主力部队前晚深夜由深圳驻地出发，经落马洲口岸开往新田军营，凌晨举行防务交接仪式。有网民发现，陆军均装备最新的QBZ-191自动步枪。接着是昨晨由广州抵达香港石岗军营的空军部队，当中包括有「直-20」通用直升机和「武直-10」攻击直升机。其后可见新轮换到港的登陆艇抵达昂船洲军营。

网上数据显示，驻港部队过往较多用的是「直-9」攻击直升机，「武直-10」攻击直升机亦曾提及，但昨天轮换的「直-20」，过往未曾见于香港部队，相信是首次派驻香港。

根据新浪军事文章，中国研发的「直-20」直升机，属10吨级重，可用于运输、携带导弹和后勤支持等任务，也可以在驱逐舰执行巡逻、反潜、救援等任务。中国一直把此机与美国的黑鹰直升机相比，在2019年的直升机展上，中航直副总工程师黄传跃指出，他们现在搞的10吨级直升机，性能肯定会超过‘黑鹰’直升机。而飞行员评价「直-20」操纵感时更直接，称「直-10」和「直-19」的机动性，特别是快速性已充分体现；而比它们重了一倍的「直-20」，与其编组时只是稍显迟缓。