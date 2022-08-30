控支联会：邹幸彤指控方文件99%涂黑难获公平审讯 官却称足够

香港支联会控案

香港市民支援爱国民主运动联合会被指拒绝应警方国安处要求而提交资料案，控方虽在前支联会副主席邹幸彤一方要求下提供15项数据，包括指证该会从一个不具名的「外国政治组织」收取「数以万计」、实质是2万港元的金额，加上两个组织宗旨相近，有理由相信支联会是该组织的外国代理人，但邹指出，新获提供的内容有99%被墨水涂黑，难言被告可获公平审讯。不过，身兼国安法指定法官的主任裁判官罗德泉认为，有关资料已足以保障公平审讯。

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对于控方以「组织 4」的宗旨与支联会行动纲领相似而指有理由相信支联会部分活动是为了促进「组织 4」的利益，引起网民争议，指若有关推论成立并令支联会入罪，则香港的非政府组织和大学机构就「脚震」。

根据控罪，律政司指支联会五名执行委员于去年9月8日拒绝按《港区国安法》通知而交出资料，涉嫌违反《国安法》的实施细则，前副主席邹幸彤、常委邓岳君及徐汉光否认控罪。

案件上周开审时，辩方已就诉讼文件被控方以「公众利益豁免权（PII）」为由大幅隐去而无法进行盘问，质疑难获公平审讯；作为控方的署理副刑事检控专员周天行与法官罗德泉决定重新审视两份文件可披露的程度。经闭门聆讯后，罗官下令披露多15项资料。

案件昨(29日)在西九龙裁判法院续审，可见新披露的数据报括警方调查报告内容，涉及引述网上和社交平台数据、核数纪录等，亦有描述五个组织及两名人物与支联会的关系，不过，组织名称及人员等内容均被涂黑，并以数目代替。

代表邓岳君和徐汉光的大律师均表示，可以继续余下聆讯，但自辩的邹幸彤反对，指新披露的数据「有99%内容均被隐去，基本上我们只获发很多页的黑色墨水（文件以黑色方格涂在隐去部分上）」，例如「组织2」的数据只见「跨国界」三字，质疑这些数据「如何令审讯变得更公平？」而即使是取自支联会网页的数据，亦被隐去，要被告自行比对，做成延误。

周天行表示，即使部分资料曾经公开，但若能辨识其他受查组织，仍需被隐去，以免影响警方继续调查。罗官认同，新披露的数据足以确保审讯公平，有需要时可再次复核。

不过，控方对警方调查保障之广，可从邹幸彤质疑金额可见一斑。事缘国安处署理高级警司洪毅在庭上引述调查报告指，支联会从一个「外国政治组织」（组织4）获取「数以万计港元」（tens of thousands of Hong Kong dollars）」，而组织4的宗旨是结束一党专政和建设民主中国，与支联会的五大纲领相近，有理由相信支联会部分活动是为了促进「组织 4」的利益。但邹提问报告中所指组织4「直接资助」支联会是否指2018年12月22日曾经接受组织 4一次过共 2 万港元的款项时，控方反对，指相关提问属「公众利益豁免权」（PII）保护的范围。经庭上不同代表争议后，由罗官裁决，邹可以是非题方式提问，而控方需要作答。洪毅其后确认邹所言为事实。

另外，控方早前报告显示，支联会与六个组织及一名人士有关，但最新资料披露，涉案人员增加一人。报告描述，另一个「以美国利益为中心，推动民主发展」的组织6，分别汇款逾百万元予三个与支联会有联系的组织，包括在香港有分部的「跨国界政治组织」（组织2）。警方透过公司查册，发现其中一人同时担任组织2及支联会的董事及前秘书。

根据控方报告描述，组织6与支联会没有直接关连，但曾汇「数以百万计港元」给组织2、3及5，而这三个组织分别曾在支联会撰文、有人与支联会相关、董事与前支联会为同一人。至于组织1则没有资料。

由于案件未完成传召证人，案件押后至下月 26 日续审。