亚利桑那州州长访台 为该州台积电新厂吸引供应商

第二位美国州长访台

亚利桑那州州长道格·杜希（Doug Ducey）周二抵达台湾，成为8月第二位造访台湾的美国州长。据中央社援引台湾外交部声明，杜西将会见总统蔡英文、台湾商界领袖和半导体行业的代表。

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台湾外交部声明指出，亚利桑纳州与台湾经贸关系密切，台湾有超过百家企业在亚利桑纳州进行投资，主要从事半导体、航天、电子零组件、计算机设备及相关服务业。外交部并表示，杜希本次来访，是继印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）8月间访问台湾之后，第2位美国州长访台，相信此行能进一步提升台湾与亚利桑纳州的各项合作机会，并深化台美互惠互利的伙伴关系。

据台南市政府发布新闻稿指出，台南市和亚利桑那州2013年结盟，市长黄伟哲今天派专人送上台南的芒果干、菠萝干与西红柿干等果干，以台南在地热情与农特产，欢迎杜希访台。

台湾生产的高端处理器芯片，目前占全球供应量的一半以上。据美国之音报道，杜希访问台湾的主要任务是为正在建设的耗资120亿美元的台积电在该州的工厂吸引供应商。与杜西一起访问的，还有亚利桑那州商会主席，以及该州经济发展机构的负责人。

该报道指出，美国政府最近通过一项法律加大了美国半导体产业的支出；因此，美国各州政府纷纷承诺减税和拨款，竞相吸引数十亿美元的芯片工厂投资，希望自己的州成为高科技产业中心。上星期，印第安纳州州长访问台湾也是出于类似的目的。

台积电2020年宣布，计划投资35亿美元，在亚利桑那州北凤凰城建设第二个美国生产基地，2021年动工，2024年量产，直接部署目前最新的5nm工艺，规划月产能2万片晶圆。此外，台积电的对手美国英特尔公司随后于2021年宣布，准备在亚利桑那州建造两家芯片工厂，耗资200亿美元。