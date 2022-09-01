台湾击落一架中国无人机

台湾金门中国无人机

台湾金门驻军今天9月1日击落一架飞入其领空的中国无人机，之前两天，台湾军方已驱离4架次中国无人机。

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据中央社消息，台湾陆军金门防卫指挥部表示，今天9月1日中午12时3分，发现1架身份不明的民用空拍机进入“狮屿”禁限水域的上空。警告和驱离无效后，驻守部队予以击落。

台湾金门防卫指挥部表示，他们将会持续“侦搜警戒”、“严密监控”，维护其防区的安全。

该报道说，之前，台湾陆军金门防卫指挥部在8月30日至31日接连两天以实弹驱离4架次无人机。蔡英文总统在8月30日巡视澎湖时表示，“敌军越挑衅就越要冷静”。她还说，“国军自我克制，但不表示国军不会反制”。蔡英文已下令国防部，适时采取必要而强力的反制措施，捍卫国家领空安全。

美国白宫国安发言人柯比（John Kirby）昨天被问及怎么看台湾宣布将以实弹射击驱离中共无人机时表示，鉴于中共在台海周围进行毫无必要的军事进攻和武断及胁迫行径，台湾表达的忧虑可以理解（understandable）。他补充说，长期以来，美国表明，不支持任何单方行为或以武力改变现状，“这仍是我们目前政策”。