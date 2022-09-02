美国务院批准价值11亿美元对台军售 五角大楼力争加速向盟国出售武器

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五角大楼9月2日表示，美国国务院已经批准了可能向台湾出售3批军售案，价值共超过11亿美元，包括60枚AGM-84L-1“鱼叉”反舰导弹和100枚AIM-9X“响尾蛇”空空导弹，以及监控雷达的延长合约。此外，据《华尔街日报》报导，五角大楼已全面推动加速向外国盟友销售美国武器，以更好地与中国竞争，并补充向乌克兰提供军事装备的友邦的武器库。

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美国国防部国防安全合作局(DSCA）周五宣布，美国国务院已同意3批对台军售案，并于当天通知国会，包括价值3.55亿美元的60枚AGM-84L-1“鱼叉”二型反舰导弹、价值8560万美元的100枚AIM-9X“响尾蛇”二型空空导弹 ，以及价值6.554亿美元的监控雷达延长合约。据了解，自去年1月上任以来，拜登政府已5度对台军售，总价值达11亿7300万美元；今次是第6次对台军售，也是首次同日宣布3批军售案。

这些军售案必须再经过美国国会审查，但两党议员们的国会助手都表示，他们预计不会遭到反对。五角大楼方面称，周五宣布的对台军售和支持不会改变该地区的基本军事平衡。美国官员说，这并不反映对台湾政策的任何变化。

美国国务院一位发言人向路透社表示：“这些拟议的销售是例行公事，以支持台湾继续努力使其武装部队现代化并保持可靠的防御能力。”

据《华尔街日报》周五报导，美国国防部已全面推动加速向外国盟友销售美制武器，以更好地与中国竞争，并补充向乌克兰提供军事装备的友邦的武器库。

五角大楼上个月成立了一个由高级官员组成的特别工作组，审查美国对外军售中长期存在的低效率问题。据一位美国高级国防官员说，这个所谓的“老虎小组”将研究国防部如何精简该计划的部分内容，目的是把广受欢迎的美国无人机、枪支、直升机、坦克和其他武器装备更快地送到合作伙伴和盟国手中。

官员们称，美中关系紧张和俄罗斯对乌克兰的入侵给五角大楼的审查带来了紧迫性，这项审查大约在一个月前在美国国防部内部开始。

美国国防部负责执行大部分对外军售计划，其由国务院监督，国务院将每年价值450亿美元的武器销售作为传播美国影响力的外交政策工具。美国国会则负责最终批准与否来自行政当局的军售提案。

报导指，美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）在8月签署了一份创建“老虎小组”的备忘录，该小组由负责政策及负责采购和支持的高官组成，其成员还包括各军种代表在内的五角大楼其他官员。