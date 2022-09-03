台湾：两架中国战机周六越过台海中线

台湾海峡

台湾国防部9月3日发现两架中国战机越过台湾中线。之前一天，美国国务院宣布批准11亿美元的对台军售计划，台湾表示欢迎。台湾外交部发布声明称：“针对中国近期不断的军事挑衅和单方面改变现状并制造危机，台湾自卫的决心非常坚定”。

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据路透社9月3日台北报道，台湾国防部表示，两架中国战斗机今天周六越过了台湾海峡的中间线，该线通常是两岸之间的非正式屏障。

台湾国防部的声明说，今天（2022年9月3日）至17时（GMT+8），在我们周边地区发现了5艘解放军舰艇和4架解放军飞机。在公布的9月3日“台海周边空域空情动态”图上显示，中国歼十战机在台海中线西南越过中线后返回。

该声明还表示，国军已经监测到这一情况并作出反应，派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防控飞弹追踪。

美国国务院昨天周五宣布批准价值11亿美元的新一轮对台军售，其中包括60枚能够击沉军舰的“鱼叉”二型反舰导弹，价值3.55亿美元，100枚能够拦截导弹或无人机的短程“响尾蛇”导弹，价值8560万美元，以及一份价值6.65亿美元的台湾雷达系统维护合同。

中国驻美使馆发言人刘鹏宇在推特上表示，“美国通过向台湾出售武器，干涉中国内政，损害中国的主权和安全利益”， “这是向‘台独’分裂势力发出错误信号，严重危害中美关系和台海的和平与稳定”。

据CNN报道，台湾周六表示“非常欢迎”最近这批军售，并感谢美国政府“继续履行对台湾的安全承诺”。

台湾外交部周六在一份声明中说：“针对中国近期不断的军事挑衅和单方面改变现状并制造危机，台湾自卫的决心非常坚定。”

该声明还表示，“这批军售包括大量加强台湾自卫所需的各类导弹，充分体现了美国政府对台湾防务需求的高度重视，协助我国获得所需的装备，及时防御，增强我们的国防能力。”