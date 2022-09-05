蔡英文赠勋法兰西学院终身秘书：世界更需要台湾

台法文化交流

中华民国总统蔡英文9月5日颁赠“大绶卿云勋章”，表彰法兰西学院人文及政治科学院终身秘书皮特（Jean-Robert Pitte）对台法文化交流的贡献。皮特说，台湾在地缘政治情势下，需要民主国家的支持，但他认为，因为台湾的自由、创意与乐观进取，“世界更需要台湾”。

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中央社报道：蔡英文总统5日下午在总统府接见法兰西学院人文及政治科学院终身秘书皮特访团一行，并颁赠皮特“大绶卿云勳章”，表彰并感谢其长年深耕台法文化交流卓著贡献。

蔡总统说，今年6月文化部长李永得访问法国，跟皮特一起主持了第25届台法文学奖的颁奖典礼，她很高兴在台湾接待院士们，法兰西学院是法国最高学术机构，院士更是有不朽者的称号。

蔡总统指出，回顾1996年，台湾举行第一次总统直选，中国在台湾海峡进行飞弹试射，企图威胁台湾的民主，是台湾国际情势动荡的一年，也是在这一年，法兰西学院人文政治科学院发挥了以文化对抗强权的精神，用行动支持台湾，和台湾共同成立了台法文化奖。

蔡总统表示，这是法兰西学院人文政治科学院第一项，也是唯一与外国国家机构所签定的奖项，每位得主对台法文化交流都有卓越贡献；像是法国人类学家高葛兰投入台东卑南族研究长达30多年，并且协助保存语言，所编撰的卑南语英语字典不但是世上第一部，也成为了卑南语传承的重要依据。

蔡总统说，透过台法文化奖，表扬学术及艺术工作者的贡献；皮特从2017年担任台法文化奖评审团主席以来，因为他的坚持与努力，台法文化奖发掘出更多杰出得奖人选，让他们的成果被看见，也鼓励更多欧洲人士投入研究台湾文化。

蔡总统指出，也因为各位院士的支持，现在台法文化交流，不论是在电影、漫画、科技艺术或表演艺术领域，都越来越紧密；她说，今天透过颁赠大绶卿云勳章，感谢皮特的付出，也将台法文化交流的成果献给不朽，献给每一位努力的伙伴，献给所有的台湾与法国人民。

蔡总统说，这是台法关係的重要里程碑，而在这个威权主义扩张的时刻，她相信共享自由民主价值的台湾与法国，不只是在文化交流，在各领域都会持续加强合作，一起为世界的和平繁荣、民主自由做出更多贡献。

随后致词的皮特表示，台法文化基金成立至今已经超过1/4世纪。透过这个基金，双方坚定表明，确信中华民国于国际舞台的存在权利。台法文化基金不断持续在两国之间的根本任务，捍卫人权与民主政治，提倡学术研究发展、并推动文学及真正的自由艺术。

皮特指出，他钦佩台湾模式，台湾促成不同国家、经济体和文化之间的对话，并开创华人文化的开放典范。他说，台湾在其地缘政治情势下，需要民主国家的支持，但他认为，因为台湾的自由、台湾的创意、台湾的乐观进取，“世界更需要台湾”。