学者料卓慧思政府维持强硬对华和助港人政策 有评论忧港台成棘手问题

英国/香港

英国原外相卓慧思（Liz Truss）胜出保守党党魁选举，今日将会由英女王任命，成为英国史上第三名女首相。香港学者陈伟信预料，以现在的外相热门人选预料，新政府的强硬对华政策将会维持；而对港政策亦难以在下一次大选前有大幅改变。但评论员黄世泽认为，包括香港和台湾在内的远东局势若继续恶化，不排除动武，故远东政策将是卓慧思真正要面对的棘手问题。

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英国现时面对的最大问题自然是能源和振兴经济的问题，但新首相上任亦带来对华政策会否生变的问题，中文大学社会科学院全球政治经济社会科学硕士课程导师陈伟信博士指出，这视乎谁接任卓慧思成为新任外相，现在的热门人选是曾经公开支持卓慧思推行强硬对华政策的祁湛明(James Cleverly，又译祈维利)，若祁湛明接任外相，预料新内阁不会偏离卓慧思的强硬对华政策。

在英国维持对华政策的大环境下，陈伟信相信，卓慧思政府的对港政策亦不会大变，同理，增加惠港政策的机会亦不大。他解释，对港政策会否大变一个因素是英国内政大臣的继任人选，现在盛传接任人选是前检察总长柏斐文（Suella Braverman），若此，英国的对港政策难望有变，一是这位前检察总长本身对身为大英帝国子民感到骄傲，自不会对其他大英帝国的儿女很差，而即使他反对非法移民，但港人并非非法移民，不是他的打击对象；二是香港问题将会影响后年的英国国会大选，在大选之前，不会期望他有意欲改变对港政策；而现时距离大选相距时间不长，既是短期，意味即使有变，幅度亦不会大。

身处德国的评论员黄世泽亦相信，柏斐文不会针对港人，因为香港有三百多万人手持英国国民(海外)(简称BNO)护照，「这些港人其实是英国人」，不是非法移民。

他在网上又说，远东问题可能是卓慧思面对的真正棘手问题，因为远东局势正在恶化，若中国继续其极端应对立场，包括台湾在内的远东问题会更加复杂，不排除动武，届时，英国是否要考虑武装介入？卓慧思能不考虑撤侨吗？能不考虑接收在港的BNO持有人吗？故这必然是英国首相的恶梦。

黄世泽认为，现时盛传前下议院反对党领袖施志安爵士(Iain Duncan Smith)将会入阁，若传闻成真，反映卓慧思亦明白远东问题的重要性和复杂性，需要在内阁中罗致熟悉远东政策人士，而施志安正是这样的人材。