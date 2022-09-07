法国国会第四度组团到访台湾 佩洛西后首个欧洲代表团

法台交流持续深化

法国参议院跨党派代表团周三（9月7日）上午抵达台湾，展开为期6日（7至12日）的访问，这是法国国会一年内第四度组团访台。法新社指出，这也是自8月初中国为报复佩洛西访台举行围台大规模军演以来的首个欧洲代表团。

广告 继续浏览后续

据台湾外交部表示，本次法国参访团由参议院欧洲事务委员会副主席佩尔瓦（Cyril Pellevat）率领，成员还有外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委员会副主席马克（Alain Marc）、德维莎（Brigitte Devésa）及乐维（Pierre-AntoineLevi）一共5名跨党派议员。

代表团在抵达台湾桃园国际机场后，并未发表讲话，在接受媒体拍照后即离开。

6天行程中，代表团将与台湾副总统赖清德、立法院长游锡堃、监察院长陈菊等人会面，并将参访台湾文化经济建设。

据悉，此行是佩尔瓦继2016年、2017年后第三度访台。对此，台湾外交部表示，佩尔瓦是台湾长期友人，尤其法国今年适逢大选，佩尔瓦仍在国会休会期间，积极支持台湾参与世界衞生大会，展现高度友好情谊。外交部提到，佩尔瓦一行人访问期间，拟就全球与印太区域安全情势、科技创新、产业供应链、台法共同关注等议题交换意见，以进一步深化台法人民的坚实友谊及互惠互利的实质伙伴关系，并共同促进印太地区的和平稳定及经济繁荣。

法新社指出，近年来，许多欧洲国家也对台湾表现出更广泛的支持，而俄罗斯入侵乌克兰则加剧了人们对中国对台湾采取同样行动的担忧。像大多数国家一样，美国和法国正式承认北京，这对台北不利。 但两者都与台湾保持事实上的外交关系。

另据中央社报道，台湾立法院长游锡堃今天参访台北法国国际学校。他指出，台北法国国际学校在各界合力协助下成立，筹备过程中，法国参议院参议员卡迪克（Olivier Cadic）功不可没。

游锡堃说，卡迪克长期坚定挺台，是台湾的好朋友，也身兼法国海外教育机构国家协会（ANEFE）主席，长年致力推动海外法语教育不遗余力。这次台北法国国际学校在台成立并开始运作，更加强化台法教育合作。

卡迪克今天上午随法国参议院欧洲事务委员会副主席佩尔瓦的跨党派访问团抵台，原定与游锡堃一起参访台北法国国际学校，却在今天采检确诊，无法前往。