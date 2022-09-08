台湾行政法院裁定暂停救国团财产充公 16亿余元仍须缴纳

台湾，政党

民进党政府成立的「不当党产处理委员会」今年7月做成决定，将「中国青年救国团」61笔不动产，以及将近14亿元的财产移转为国有，并追征2亿4千万元。救国团为此向行政法院声请「停止强制执行」，台北高等行政法院7日裁定，在本诉讼案确定之前，停止执行61笔不动产，但16亿3千万元的动产这一部分，驳回救国团的声请，认为党产会可以执行。救国团将抗告并上街游行。

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党产会是在2018年8月认定救国团是国民党的附随组织，今年7月26日处分救国团应移转61笔不动产，和将近14亿元的动产为国有，也就是全部充公。另外针对已经移转给他人而无法充公的建物和土地，向救国团追征2亿4千万元。救国团认为党产会的处分不合法，如果强制执行会造成难以回复的损害，声请在判决确定前停止执行。

台北高等行政法院审理后认为，这61笔不动产涵盖救国团重要的营业据点，作为住宿、租借、举办课程和活动等，历时久远，加上坐落地点具有特殊性和不可替代性，迁移到其他地方将难以正常营运。

另外，这些不动产所带来的收益，是救国团维持日常营运重要的经济来源，一旦无法继续使用，救国团将无法维持业务，将造成救国团萎缩，甚至消灭，是难以回复的损害。因此做成裁定。

救国团主任葛永光表示，救国团尊重行政法院的裁定，但救国团拿不出16亿3千万元的现金，如果要救国团拿出这笔巨款，救国团必须卖掉营业场所和办公场所的房舍，还是会严重影响救国团营运，导致关闭。

因此救国团将针对裁定中不利的部分，依法提出抗告，呼吁最高行政法院能针对16亿3千万元部分，也裁准停止执行。

救国团是台湾的社团法人组织。1952年成立时的名称是「中国青年反共救国团」，隶属于国防部总政治部，蒋经国是第一位救国团主任。1989年向台北地方法院办妥社团法人登记，领执法人登记证书。2000年正式改名为「中国青年救国团」。

台湾中年以上的人，求学时代多半参加过救国团的登山、露营、健行、唱歌等活动，是很多人难以忘怀的青春记忆。救国团预计在十月底号召十万人上街游行，抗议民进党政府任意剥夺民间社团的财产。

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