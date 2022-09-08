香港：工会出版绘本被裁定串谋煽动 半世纪首案 法官指为保国安须限言论自由

香港/社会/言论自由

已被扣押超过一年的五名工会主要成员，因出版被裁定为煽动刊物的儿童绘本，遭法庭裁定串谋发布煽动刊物罪名成立，是五十年来首宗经审讯裁定串谋煽动罪成的案例。国安法指定法官郭伟健表明，现时政治形势表面平静但内里反复，有必要维护国家安全，为此以煽动罪对言论及出版自由施加限制，「实属必要」，并认为该控罪应作为维护国安的重要工具。

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有香港小宪法之称的《基本法》、在港生效的《公民权利和政治权利国际公约》以及《香港人权法案条例》均有条款保障港人享有言论自由，煽动罪被指容易以言入罪，而辩方亦曾争辩，控罪条文中的字眼蒙糊不清，各人亦可对同一字词有不同意会，令条文字眼欠缺法律确定性，有违宪之嫌。但法官不同意，并指控罪中的煽动意图，没有订明煽动暴力是必要元素，现行控罪合宪。

须直接引发暴力的言论才应受到限制，是国际专家订定的《约翰内斯堡原则》之一，回归前的立法局曾动议修改，加入须有暴力元素才可入罪，以免造成以言入罪，但回归后的港府未有采取行动。

控罪指出，现已被港府撤销工会注册的香港言语治疗师总工会，其五名核心人员，包括工会时任主席黎雯龄、副主席杨逸意、秘书伍巧怡、司库陈源森及委员方梓皓因出版《羊村十二勇士》等三本绘本，被控在2020年6月4日至翌年7月期间串谋刊印、发布、分发、展示或复制煽动刊物罪。五人否认控罪，经审讯后裁定罪成。

港府两年控35人煽动

国安法指定法官郭伟健昨（7日）午颁下判辞，指「煽动意图并非单单源自文字，而是这些文字在儿童脑海中所产生的效果」，而涉案绘本以羊和狼来比喻读者及会伤害他们的港府和北京的中央政府，反映出版人拒绝承认中央对香港的主权，并引导儿童认为中央及香港政府所做的事既错误亦不合法，裁定三本绘本皆属煽动刊物；而各被告身为工会理事，协同参与发布绘本，干犯发布煽动刊物罪。又指

郭官在判辞中反驳控罪过分限制言论自由的辩词，指香港虽已从2019年的反修例运动中平静下来，但暴乱者只是走向地下，政治形势实际仍是反复无常，故有必要维护国家安全，防止暴乱再次发生，而为了保障国安及维持公共秩序，煽动罪对言论及出版自由的权利施加限制「实属必要」，亦没有迹象显示，此限制未能平衡社会利益，裁定控罪合宪。

郭官又反驳煽动罪需要有暴力因素之说，指现时不止武力可以威胁领土主权，散播谣言、仇恨、假消息及政治宣传等亦可令人拒绝信任甚至憎恨政府，「甚至是比直接煽暴更有效的武器」，引起严重社会动荡；加上《港区国安法》的分裂国家罪亦毋须暴力元素，煽动罪更应作为维护国安的重要工具。

案件押后至本周六(10日)听取被告求情和判刑。由于控罪的最高刑罚是监禁两年和罚款五千元，而一般刑期「扣假」后可减三分之一，意味被告判刑少于18个月，还柙期便会超出服刑日子。根据公开数据，本土派政治组织「人民力量」前主席谭得志早前被裁定七项发表煽动文字罪成，判囚21个月；至于认罪的被告，刑期介乎6个月至13.5个月之间。

五名被告于去年7月下旬被捕，是警方自1967年暴动后、于前年3月起再次以煽动罪拘捕的50名被捕人之一；而遭律政司起诉或被加控相关控罪的有35人，当中5人已认罪判刑，7人经审讯后被定罪，分别是谭得志、古思尧和《羊村案》5人。

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