两港区政协常委促香港与国际通关 吴光正吁「入境解控」

香港/新冠防疫

香港严苛防疫措施对经济的打击，已令亲北京的商界壬磅人物亦不得不开腔，曾竞逐首届香港特首的前政协常委吴光正撰文，促请港府优先处理「入境解控」，以便与全球畅通便捷联系，称这是香港的「绝对命脉」；而另一名同样曾竞逐特首的现届政协常委唐英年亦表明，香港不能靠「内循环」，否则会变成「内出血」，强调香港必须与中国、国际以至全球的对外经济交流。

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香港于上月12日起放宽海外入境旅客的检疫措施至「3+4」，即入境后入住检疫酒店3天，其后居家医学监察4天，但吸引力似乎不足，香港航空公司代表协会表示，现行入境检疫限制仍然抑压本地旅游需求，外国航空公司普遍对香港「复航意欲不大」，该会委员林汉基指出，香港航空枢纽地位现已落后于亚太区其他地区，虽然只属暂时性，但恢复亦须一段时间，促港府尽早公布通关路线图，因为航空公司复航需时6至9个月。

香港近日的单日新增感染个案均超过一万宗，昨日公有的便新增了11091宗，但输入个案只有181宗，占总数的1.6%。不少专家均认为，强制外地入境旅客检疫实无必要，但有关数据确又难以符合中国的通关标准，令既要通中国、又要联国际的香港陷入两难。

但已退任九龙仓集团主席的大股东吴光正对香港被疫症数字挟持有微言，他昨(8日)午罕有地透过办公室发表题为《畅通便捷，入境解控，香港起跑！》的文章，指世界卫生组织新冠疫情技术负责人已表明，病毒不会消失，但人民生活应该如常。事实上，现已有七十个国家，以至纽约、伦敦、新加坡等大都会体系已完全对外开放，豁免入境检疫限制，亦未见有大灾难，反问「不明为何海外各地能做到的香港不做？」

他明确建议当局优先重拾与国际的联系，移除不利「畅通便捷」入境的绊脚石，让更多海外人士来港。他更指出，中国国家主席习近平7月1日要求香港「必须」保住香港国际中心地位，并须拓展「畅通便捷」的国际联系，若香港的入境「不畅通」、「不便捷」，与其他地方脱节，便已失去国际中心之实。他更认为，放宽毋须等待11月才放宽，期望能在此之前「起跑」。

艺术界：香港明年仍若内循环将支持不了

现时担任九龙仓高级顾问的吴光正又说，香港已经「内向」一段长时间，但香港绝非「内向型」，「香港的成功并非温室培育而出，愈温室，体制愈弱，不少人有本地自废武功之感。吸引不了也留不住人才，令许多居港人士也离开香港！」

另一商界重磅人物唐英年的国际通关言论则较隐晦，身兼西九文化区管理局董事局主席的他，昨出席《明报》一个有关打造香港成为中外文化艺术交流中心的高峰论坛时表示，香港的防疫管制已令个别大型展览减少，现时应研究「管控疫情未来何去何从」，他认为，中港政府均可利用香港为试点。

现时中国内地以内循环面对疫政清零带来的经济冲击，但唐英年强调，中港大不同，14亿人的中国，经济容量大，可以内循环，但香港只有700万人口，「我们不可内循环，如靠内循环，其实在内出血」。他重申，香港必须与中国、国际以至全球的对外经济交流。

另外，西九管理局董事局成员、中国文物文化推广专家黑国强在专题论坛环节亦指出，若香港明年继续内循环，便支持不了，因为香港六成参展商来自西方，两成来自内地，「若两边的关也不通，真系顶唔顺」，包括影响一年一度的巴塞尔艺术展（Art Basel）和旅游发展局。

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