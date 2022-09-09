蔡英文向英国表达哀悼称女王为世界各地人们树立榜样

英国女王逝世/台湾

英国女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）辞世，台湾总统府发布新闻表示，总统蔡英文今天代表中华民国政府与人民，向英国政府及大英国协人民表达深切哀悼，并向继任的英国国王查尔斯三世（HM King Charles III）及王室家属致以诚挚慰问。蔡英文也在个人推特发文表示，她向英国王室、英国和英联邦表示最深切的哀悼，台湾纪念并庆祝女王的领导和服务生涯，为世界各地的人们树立了榜样。

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白金汉宫发布消息，英国女王伊丽莎白二世在英国时间9月8日安详辞世，享耆寿96岁，台湾总统府发言人张惇涵今天表示，蔡英文总统也已指示外交部及驻英国代表处，向英国政府表达诚挚的悼念及慰问。

张惇涵说，伊丽莎白女王领导英国70年，深受英国人民爱戴，也备受国际社会推崇。从二战时期首位从军的女性王室成员，到登基之后，带领英国走过漫长的冷战年代，到面对当前威权扩张主义，历经不同的时代变迁与挑战。

他说，伊丽莎白女王所领导的英国，始终是全球民主不可或缺的中坚力量。女王的辞世，是英国及国际社会的巨大损失，祈愿女王安息，盼望王室家属节哀保重。发 言人说，台湾与英国同心，感念女王毕生为世界和平与繁荣的贡献；台湾也会与英国协力，持续为共同的理念价值而努力。

台湾副总统赖清德也在脸书以「坚韧之岛向坚毅的女王致敬」为题发表贴文指出，女王一生为英国的付出，为世界和平与繁荣投入的贡献，是每一位从政者的指引。台湾是亚洲的坚韧之岛，将会与英国协力，持续为共同的理念价值做出努力，向女王致敬。

台湾外交部也发布新闻说，已经训令驻英国代表处第一时间代表中华民国政府及国民，对伊丽莎白女王二世的辞世表达诚挚哀悼，并指出，女王的辞世不仅是英国政府与人民的损失，国际社会更失去一位领袖典范。

台湾外交部长吴钊燮也同时致电英国驻台代表邓元翰（John Dennis）表达相同慰问之意。

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