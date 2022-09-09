香港蝉联全球最自由经济体 但评分跌幅惊人 智库归咎中国收紧治港政策

香港/经济

加拿大智库菲沙研究所（Fraser Institute）发表的最新经济自由排名显示，香港以8.59分继续排名榜首，这位置在27年来的排名榜上未曾变更，但今年的经济自由评分较前大跌0.28分，高于全球平均跌幅，智库相信，这应归咎于中国在港实施新的严厉政策。

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菲沙研究所昨(8日)晚发表的《世界经济自由度2022年度报告》，就全球165个经济体在2020年的表现给予评分，发现几乎所有国家的经济自由评分均因实施预防武汉肺炎措施而告下跌，故整体平均得分只有6.84分，较2019年的平均分跌0.16分。

研究所按五个范畴评分的结果显示，得分最高的前十位分别是香港、新加坡(8.28分)、瑞士、新西兰、丹麦、澳洲、美国(7.97分)、爱沙尼亚、毛里求斯及爱尔兰(7.86分)。

两岸三地中，台湾以7.68分排第24位，较2019年大跌十位；而中国大陆则以6.27分排名116位，较之前一年上升四位。至于一些大经济体，亚洲的日本以7.82分排第12位；欧洲的英国排22位、德国以7.65分排25位、法国排第54位。

根据报告，最不自由的五个经济体，分别是阿根廷、叙利亚、津巴布韦、苏丹，以及「包尾」的委内瑞拉。

至于排名榜首的香港，香港在「国际贸易自由」和「监管」继续排列首位；「政府规模」与「货币」则同样排第13位；「法律制度和产权」就排第21位。不过，整体而言，香港评分有所下跌，研究所以「令人震惊」来形容评分下跌0.28分。

智库指出，去年报告已发出警告，指《港区国安法》令香港的经济自由及其他自由被削弱，今年香港得分大跌，虽然不知道有多少受疫情影响，但以香港评分较全球平均评分跌幅大来看，合理估计是，大部分跌幅应归咎于中国对香港实施新的严厉政策。

港府欢迎报告继续列香港为全球最自由的经济体，但认为研究所对香港法治、国安法和中国干预香港事务的评论是「不公」的，发言人重申，国安法的实施令香港优越的营商环境得以恢复，而中国亦一直严格按照《基本法》落实「一国两制」。港府强调，会巩固及发挥香港利伯维尔场的优势，提供有利环境让企业拓展业务，让整体经济持续繁荣发展。

香港亦曾蝉联美国传统基金会最自由经济体25年，但该会自2021年起，把香港剔出经济自由排名榜，指近年香港的政策明显受北京控制，与中国其他城市无异。

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