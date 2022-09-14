驻澳官员被迫撤离台湾研议必要时出售澳门国父纪念馆

台湾/澳门

资料图片：2019年12月20日，中国国家主席习近平在澳门出席新特首贺一诚就职仪式，这一年也是澳门主权移交北京20周年。

由于澳门要求台湾驻澳官员必须签署「一中承诺书」才可续发签证，台湾坚持不肯，因此目前派驻澳门的台湾官员只剩三人，最后一人的签证也将在今年十月底到期。为因应未来台湾官员如果全数撤离，「澳门国父纪念馆」的产权可能被中国大陆没收，台湾陆委会目前正在研议，必要时会把这座国父纪念馆「出售」。

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澳门国父纪念馆是一座三层楼的伊斯兰教摩尔式建筑，孙中山先生的元配卢慕贞曾经在这里居住，中华民国政府在1958年4月，以故居设为国父纪念馆。目前产权登记在台湾陆委会所拥有的新加坡「港华旅行有限公司」名下。

台湾官员透露，虽然政府完整拥有澳门国父纪念馆的产权，但担心万一未来中国政府直接没收澳门国父纪念馆，撤掉馆内高悬的中华民国国旗。因此如果澳门以后没有派驻人员，且情势危急的话，将考虑把这栋建筑优先出售。

澳门国父纪念馆可能出售的消息曝光之后，台湾陆委会回应指出，政府重视台澳关系及双方民众交流权益，但对于中国要求签署「一中承诺书」，台湾绝难同意。陆委会一向依据2011年换文的精神，秉持互惠互信原则，处理台澳双方人员派驻事宜，为保障及服务在澳门的国人，政府已备妥方案，以确保民众的权益与福祉。至于台湾在澳门的国有财产，都依法持有及使用，政府会全力保护在澳门的国有财产。

国民党文传会副主委、党史馆主任林家兴透过新闻稿表示，澳门国父纪念馆前身是国父孙中山，生前与家人的居所，是中华民国重要历史古迹，更属于中华民国政府珍贵的国有财产，陆委会责无旁贷应妥善处理，继续维护这栋重要建筑物的产权及日常运作。

他说，各国政府都不可能轻视自己建国领袖的历史遗迹，民进党政府执政以来不思如何增进联系，维持中华民国的话语权，导致今天的困境。

台湾驻香港办事处的官员也曾面临「一中承诺书」的困境，已经在去年全数撤回台湾，但中华民国在香港的两笔不动产，包括尖沙嘴的海华基金会，和位于新界的「荃湾校产」，目前两笔都仍在台湾官方掌控中，并没有被中国没收或出售。

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